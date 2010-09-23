Гідрометцентр прогнозує теплу зиму

Середньомісячна температура повітря у жовтні становитиме 7-9º тепла, на півдні - до 12º, що близько до середніх багаторічних значень, у східній частині дещо - вище за них.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі гідрометцентру, посилаючись на аналіз кліматичних даних та прогностичних розробок Українського науково-дослідного гідрометінституту, Українського гідрометцентру, а також прогностичних даних Гідрометцентру Росії та Національної гідрометеорологічної служби США.

У листопаді середня місячна температура буде близькою до середніх багаторічних значень, у східній частині можливо дещо вищою за норму і становитиме 1-4º тепла, у південних областях та в Криму місцями 6-8º тепла.

У грудні на більшій частині території країни з ймовірністю 55-70% температура буде близькою до норми; середня місячна температура становитиме 1-4º морозу, у південних областях та на Закарпатті 0-2º морозу, у Криму до 2º тепла.

Січень очікується теплим (ймовірність 70-75%, у західних областях - 50%), ймовірність холодного січня незначна - 10-15%; середньомісячна температура в більшості областей становитиме 3-6º морозу, на півдні та Закарпатті 1-3º морозу, у Криму до 2º тепла.

Лютий у західних областях буде близьким до норми (ймовірність 55%), на решті території з ймовірністю 60-65% теплішим, ніж звичайно; ймовірність холодного лютого незначна - 5-15%. Середня місячна температура у лютому становитиме 2-5º морозу, у східній частині - до 7º морозу, на Закарпатті та крайньому півдні 0-2º морозу.

Орієнтовний прогноз на осінньо-зимовий сезон буде уточнюватися місячними, декадними та короткостроковими прогнозами.