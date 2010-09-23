У Польщі розпочали навчання українці, дипломи яких визнаватимуть вдома

Сьогодні у польському місті Ополє розпочала навчання перша група українських студентів, польські дипломи яких будуть визнаватися не лише в державах Євросоюзу, а й вперше в Україні.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив голова правління корпорації „Українсько-польський центр Академічних обмінів” Олексій МОСКАЛЕНКО, котрий був одним із ініціаторів цього проекту.

Він відзначив, що автоматичне визнання отриманих у Польщі дипломів стане можливим завдяки створенню спеціальної програми навчання, про яку центру вдалося домовитися з двома вищими навчальними закладами в Ополє.

„Нам говорили, що це неможливо, але нам вдалося”, - сказав О.МОСКАЛЕНКО.

Крім цього, О.МОСКАЛЕНКО відзначив, що в рамках проекту студенти з України зможуть навчатися в цих двох польських вишах на пільгових умовах.

„Навчання для українців буде дешевшим близько на третину, ніж визначена мінімальна ціна для іноземців у Польщі, а може бути навіть безкоштовним”, - сказав глава корпорації.

Він також наголосив, що проект реалізується за підтримки українського міністра сім’ї, молоді та спорту Равіля САФІУЛЛІНА, котрий вважає пріоритетним повернення українців після здобуття освіти за кордоном в Україну.

О.МОСКАЛЕНКО сказав, що українські студенти, котрі з понеділка ознайомлювалися із навчальною базою двох вищих навчальних закладів, найближчий тиждень матимуть підготовчі лекції.

Основне навчання, за його словами, розпочнеться разом з початком навчального року у Польщі 1 жовтня.

Довідка УНІАН. Корпорація «Українсько-польський центр Академічних обмінів» займається комплексною підтримкою українців, які бажають вчитися у Польщі - як під час вступу до польських вишів, так і під час навчання.

Студенти, які навчатимуться за проектом Центру, також зможуть пройти спеціальний курс підготовки волонтерів на Євро-2012 за офіційними стандартами УЄФА, що збільшить їх шанси стати офіційними волонтерами на час проведення чемпіонату.

Група перших 70 студентів розпочала навчання в Опольському державному університеті та Вищій школі управління та адміністрації, які пропонують 13 напрямків магістерської програми та 18 програм бакалаврату.

45 українців навчатимуться на бакалавраті, а 25 на магістратурі.