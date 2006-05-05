Симоненко не дочекався Президента і пішов з Банкової

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО не став чекати Президента України Віктора ЮЩЕНКА більш ніж півгодини і пішов з Банкової.

Як передає кореспондент УНІАН, покидаючи будівлю Секретаріату Президента, П.СИМОНЕНКО висловив думку журналістам, що «треба бути пунктуальним у всьому і завжди. Тільки тоді буде порядок у державі і кожний відповідатиме за своє – те, чим він займається”.

За словами П.СИМОНЕНКА, він прочекав півгодини, Президент чимось зайнятий, але лідера КПУ не проінформували, у зв’язку з чим ця затримка. “Я вважаю, якщо у нього будуть питання до мене, то тоді ми зустрінемося. А далі – мені є чим зайнятися», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрічається з лідерами політичних сил, які пройшли до парламенту. Зокрема, вже відбулися зустрічі з Юрієм ЄХАНУРОВИМ, Олександром МОРОЗОМ і Юлією ТИМОШЕНКО.

Було заплановано, що він також сьогодні зустрінеться з П.СИМОНЕНКОМ та Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.