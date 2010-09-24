У Ющенка вирішили завести мотор, не заведеться - змінять на новий

Головою Політради партії «Наша Україна» обрано Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні під час IX з’їзду партії «Наша Україна».

Також до нової Політради увійшли Віра УЛЬЯНЧЕНКО, Володимир ОГРИЗКО, Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, Василь КНЯЗЕВИЧ, Юрій ЄХАНУРОВ, Петро ЮЩЕНКО, Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Лілія ГРИГОРОВИЧ, Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ та Ірина ВАННІКОВА.

Всього політрада налічуватиме 140 членів – по три представника від кожної обласної організації, народні депутати та інші.

Головою виконкому “Нашої України” обрано Сергія БОНДАРЧУКА.

Екс-міністр закордонних справ В.ОГРИЗКО, виступаючи на з’їзді, наголосив, що партія має почати працювати. «Кожен автомобіліст знає, що машина їде тоді, коли в ній працює мотор. Тому нам потрібно його просто завести», - наголосив він.

За його словами, йому дивно було спостерігати, чому після президентських виборів «мотор партії» працював практично вхолосту. Зокрема, В.ОГРИЗКО зауважив, що за цей час відбулось лише два засідання політради партії і не було з’їзду партії після виборів.

«Ми змарнували багато часу, тому, шановні колеги, я маю пропозицію Політичній раді збиратися кожен квартал для аналізу політичної ситуації. Нашій президії - збиратися щотижня», - наголосив він, додавши, що це дозволить «завести механізм роботи партії». «Якщо не заведеться, то на наступному з’їзді поміняємо на новий», - підкреслив В.ОГРИЗКО.

Він також висловився за зміни у керівництві партії. «Нам потрібно серйозно поміняти водіїв. Маю дуже конкретну пропозицію – поміняти дві третини складу Політичної ради. Ми маємо отримати нову політичну команду. І партії потрібні нові політичні обличчя. Інакше ситуація буде далеко не кращою», - підкреслив він.

Також В.ОГРИЗКО закликав з’їзд зобов’язати «нових водіїв» дотримуватись європейських правил руху і мати тісний зав’язок з партійцями.