Луценко: якщо Ринат Леонідович хоче зупинити власні підприємства, - це його право

У «Народної самооборони» «немає ніяких намірів ні блокувати, ні захоплювати будь-які установи». Про це лідер Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи дії коаліції, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що усі намагання коаліції та заяви про дестабілізацію в суспільстві – це лише «страшилки» і «дезінформація і самозахоплення… Йде ескалація емоцій». «Насправді відбувається нормальний європейський процес (тобто розпуск парламенту для проведення дострокових виборів – УНІАН), - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Щодо заяв окремих політиків провести 11 квітня страйк, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив: «Якщо Ринат Леонідович (АХМЕТОВ – УНІАН) хоче понести ще одні витрати, крім підвозу людей (для участі в масових акціях – УНІАН), хоче зупинити власні підприємства, - це його право…».

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО висловив здивування щодо проведення коаліцією масових акцій у Києві. «З моєї точки зору партія антимайдану, яка виводить людей на Майдан, - це маразм, принаймні, політичний».