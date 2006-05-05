Янукович веде переговори з Нашою Україною

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що його політична сила веде переговори з блоком «Наша Україна» про створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після завершення своєї зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Є принципи, коли партія, яка перемогла на виборах, створює коаліцію… Ми таку пропозицію зробили партії «Наша Україна», і зараз ми ведемо переговори», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він зазначив, що на різних рівнях переговори проводяться і з іншими політичними силами. «З іншими партіями ми не виключаємо можливості створити коаліції, на різних рівнях проводяться переговори», - сказав лідер Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив на необхідності створення стабільної коаліції, яка буде здатна ефективно виконувати проголошену програму, яка буде ефективно працювати і досягати позитивних результатів.

На запитання журналістів, чи піде Партія регіонів в опозицію, чи все ж таки увійде до складу коаліції, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Йдуть переговори, ми як переможці, як партія, яка зайняла перше місце, відчуваємо себе спокійно і впевнено. Ми будемо відстоювати свої позиції, і якщо з цими позиціями будуть згодні наші партнери, Партія регіонів буде створювати коаліцію».

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що Президент дистанціюється від самого переговорного процесу щодо формування коаліції. «Ми при обговоренні цього питання з Президентом фактично разом прийшли до висновку, що Президент не є учасником створення коаліції..., бо як він сам висловився, пройде час і, можливо, йому доведеться прийняти рішення, робити висновки, що ця коаліція неефективна, і ставити за мету її, як кажуть, розпустити», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також наголосив, що в процесі формування коаліції необхідно піднятися над особистими і політичними амбіціями і керуватися інтересами держави, брати відповідальність за процеси в економіці. «Зараз відповідальність на себе повинна взяти коаліція», - сказав лідер Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрічається з лідерами політичних сил, які пройшли до парламенту. Зокрема, вже відбулися зустрічі з Юрієм ЄХАНУРОВИМ, Олександром МОРОЗОМ і Юлією ТИМОШЕНКО. Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО не став чекати Президента України Віктора ЮЩЕНКА більш ніж півгодини і пішов з Банкової.

Після зустрічі в Президентом Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що парламентська коаліція стовідсотково буде створена з трьох політичних сил – БЮТ, Соціалістичної партії України і блоку «Наша Україна». За словами Ю.ТИМОШЕНКО, зустріч відбулася як в форматі віч-на-віч з Президентом, так і в трьохсторонньому форматі – Президент - лідер БЮТ - лідер СПУ. Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що переговори пройшли успішно. «Розмова йшла про створення демократичної коаліції трьох політичних сил. Можу сказати, що переговори відбулись абсолютно успішно, намічені певні терміни, ми домовилися, що 10-11 травня ми будемо чекати вже проект готової коаліційної угоди», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Після сьогоднішньої розмови я маю прекрасний політичний настрій, тому що я насправді побачила бажання і прагнення створити таку коаліцію. І найголовніше - я бачу перші реальні кроки, які будуть зроблені в найближчий час», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.