Як харків’яни образили донецьких

В автобуси летіли «важкі предмети», простіше кажучи – каміння… ФК «Шахтар» поскаржився на міліціонера, який ударив по автобусу кулаком… З харківською міліцією поїхала розбиратися група уповноважених…

Минулої суботи в Харкові вирували футбольні пристрасті, у матчі 11-го туру Чемпіонату України з футболу місцевий “Металіст” приймав лідера чемпіонату донецький “Шахтар”. І все було б добре, якби загострені спортивні емоції не вихлюпнули за межі стадіону. Засмучені поразкою на останніх хвилинах своїх улюбленців із рахунком 1:2, харків’яни вирішили провчити донецьких.

Як повідомила через дві години після закінчення гри прес-служба ФК “Шахтар”, коли команда і тренерський штаб донецького клубу зі стадіону «Металіст» посідали в транспорт, у бік автобусу «гірників» полетіли різні «важкі предмети», простіше кажучи – каміння. Вилетіло ліве скло, проте автобус був оснащений багатошаровим склопакетом, завдяки чому всередину «предмети» не потрапили. Трохи згодом, уже після прибуття в аеропорт, «гірники» налічили не менш як 5 глибоких ум`ятин у лівій частині автобуса.

Як заявили представники “Шахтаря”, найбільше їх обурило те, що свідками безчинств були кілька сотень співробітників правоохоронних органів, які жодним чином на це не реагували. “Більше того, коли представники «гірників» звернулися до міліціонерів за допомогою, ті просто відмахнулися. А один з правоохоронців навіть демонстративно вдарив кулаком по автобусу. На щастя, останній виявився міцнішим”, – ідеться в емоційному повідомленні прес-служби.

Одночасно з погромом командного транспорту «обстрілу» важкими предметами піддався й автобус зі співробітниками ФК «Шахтар» і «Донбас Арени», які приїхали до Харкова підтримати команду. У цьому віп-автобусі теж розбили скло. А в районі Чугуєва таку саму «зустріч» влаштували колоні автобусів з уболівальниками «Шахтаря». Вибито щонайменше два скла. Хоча, як відзначили в прес-службі, ніхто не постраждав.

Керівництво харківського клубу не забарилося з відповіддю. Турбуючись як про власний імідж солідного клубу з європейськими амбіціями, так і про збереження дружніх відносин з “Шахтарем”, боси “Металіста” прогнозовано засудили дії харківських уболівальників і закликали правоохоронні органи знайти й покарати бешкетників.

«Керівництво, тренерський штаб, футболісти і, ми впевнені, справжні цінителі футболу, обурені підлими й хуліганськими діями осіб, що напали на клубний автобус донецької команди та вболівальників після матчу «Металіст» - «Шахтар», - ідеться в покаяльній заяві ФК “Металіст”.

«Шанувальників футболу й наші клуби завжди пов`язували добрі відносини друзів і сусідів. Тому дії проти донеччан ми розцінюємо як дії проти нашого клубу. ФК «Металіст» заявляє, що зі свого боку зробить усе можливе для ідентифікації порушників».

Керівництво ФК «Металіст» закликало правоохоронні органи «встановити особи винних і вжити щодо них заходи згідно з законом».

Наступного дня міліція порушила кримінальну справу за фактом “нападів невідомих на автобуси футбольного клубу «Шахтар», які сталися в суботу в Харкові після матчу з місцевим «Металістом».

Коментуючи події, а також заяви обох футбольних клубів, про це кореспондентові УНІАН повідомила начальник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса Волкова.

«Міліція з’ясовує всі обставини подій, порушено кримінальну справу за фактом хуліганства, триває розслідування», - сказала вона.

Ми попросили прокоментувати інцидент керівника місцевого організаційного комітету з проведення Євро-2012 в Україні Маркіяна Лубківського. Редакцію цікавила ймовірна реакція УЄФА щодо харківських подій, адже, як відомо, Харків є одним з чотирьох українських міст, у яких відбудуться матчі чемпіонату 2012 року.

За словами Лубківського, жоден з таких інцидентів, які трапляються в Україні та в Польщі, яка теж прийматиме Євро, не проходить повз увагу УЄФА. “Звичайно, це прикрий інцидент, і він, як і приклад з уболівальниками німецької “Боруссії” у Львові, – предмет серйозної уваги з боку УЄФА”, – сказав він.

Водночас він зазначив, що головна відповідальність у таких випадках лежить на правоохоронних органах, на службах, які забезпечують порядок на стадіонах до, під час і після проведення матчів. “Хотів би наголосити, що це відповідальність, якщо не йдеться безпосередньо про стадіон, українських правоохоронних органів”, – сказав Лубківський і додав, що працівники міліції, інших охоронних структур, мають такі випадки прогнозувати, пам’ятаючи, що є висока ймовірність хуліганських проявів. Він підкреслив, що оскільки будь-який матч – це подія високого ризику, то правоохоронці мають робити все можливе, аби унеможливити такі випадки, а в разі, якщо таке сталося – відповідно реагувати. “Я сподіваюся, що правоохоронні органи виявлять цих зловмисників і покарають їх відповідно до українського законодавства”, – сказав керівник місцевого оргкомітету в Україні.

І сьогодні ж стало відомо, що керівництво Міністерства внутрішніх справ прийняло рішення направити до Харкова відомчу робочу групу для з’ясування обставин інциденту. Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, зараз вирішується питання щодо порушення кримінальної справи. Також МВС закликало свідків інциденту звернутися до міліції та надати свідчення, а також, по можливості, відеозапис, де, зокрема, була б зафіксована реакція на події працівників міліції.

Як запевнили в міністерстві, у разі якщо підтвердиться бездіяльність правоохоронців, винні будуть притягнуті до відповідальності.

Дмитро Горшков

Фото УНІАН і сайту ФК «Шахтар»