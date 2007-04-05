Тимошенко жалкує, що Регіони, СПУ і КПУ можуть не потрапити в наступний парламент

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО стверджує, що всі політичні партії України, крім Партії регіонів, соціалістів і комуністів, розпочали підготовку до позачергових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам сьогодні після зустрічі Президента Віктора ЮЩЕНКА з лідерами 12 політичних партій.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що сьогодні всі розуміють те, що вибори йдуть повним ходом. Це, на її думку, підтверджує і той факт, що в парламенті 350 депутатів попросили декларацію про доходи, яка необхідна при реєстрації кандидатом у народні депутати.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила жаль, що Партія регіонів, соціалісти і комуністи можуть не потрапити в наступний парламент, якщо не візьмуть участі у виборчій кампанії, оскільки таким чином частина громадян, яка їх підтримує, на матиме свого представництва у ВР.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала цей шлях безперспективним і висловила думку, що після Великодня їх настрій зміниться. «Сходять в церкву, з Богом поспілкуються», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, додавши, що після цього вище зазначені партії можуть взяти участь у виборчій кампанії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 квітня, лідер СПУ Олександр МОРОЗ заявив, що його партія не братиме участі у дострокових парламентських виборів, а виборів не буде.

Також лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що його партія займатиметься підготовкою до дострокових виборів, тільки якщо вердикт КС буде на користь указу Президента про розпуск парламенту.