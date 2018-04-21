Проти Ківалова може бути порушено кримінальну справу?

Свідок розповів УНІАН, як поводився Ківалов під час інциденту в Печерському райсуді Києва. Ми повідомляли про те, як народний депутат від Партії регіонів Сергій Ківалов забрав печатку Печерського райсуду. Свідком першого візиту Ківалова до Печерського райсуду став член фракції “Наша Україна” Борис Безпалий. В інтерв’ю УНІАН нашоукраїнець розповів подробиці інциденту.

Що сталося в Печерському суді? Ви були свідком того, як Сергій Ківалов здійснив туди свій візит...

Учора приїхав Ківалов і напряму чинив тиск на суд, аби той не скасовував протизаконні постанови Верховної Ради. Вимагав пояснення ніби для Вищої ради юстиції. Дії Ківалова абсолютно протиправні, це безапеляційний тиск на суд!

Другий момент – політичний. Ця ситуація видає розгубленість Партії регіонів. Якщо такий посадовець особисто тисне на суд, відбирає печатку, це говорить про кризу жанру. Ну і врешті – усе треба робити вчасно. Якби Ківалову допомогли усвідомити його діяння 2004 року (коли той очолював ЦВК. – Авт.), зараз він би не чинив таких зухвалих дій.

Що дозволяє Ківалову в даній ситуації статус народного депутата?

Втручатися у судовий процес цей статус ніяк не дозволяє. Тим більше він не може робити це від імені Вищої ради юстиції, одним із членів якої він є. Бути присутнім – так, як і кожному громадянинові. А народний депутат не має права навіть пояснень від суду вимагати в будь-якій справі. За такі дії проти депутата так само можна порушити справу, як і проти будь-якого громадянина. Хоча щодо депутатів – інший порядок притягнення до відповідальності, але ж він є. Якого типу відповідальність – це вже залежить від того, як кваліфікують слідчі органи. Це може звучати і як втручання у правосуддя, і як перешкоджання органам державної влади... Але його вчинок – це ще й хуліганські дії. І, думаю, правоохоронці мають якнайшвидше розглянути цю справу. Бо та безкарність, яку відчули учасники виборів 2004 року, стимулює на нові правопорушення. Та сподіваюсь, ще не пізно поставити всіх на місце.

Чому Ківалов посилається на Вищу раду юстиції? Чи могла вона дати депутатові якісь особливі повноваження?

Ця ситуація нагадує корабель. Капітана корабля можна зняти, але в його дії ніхто не може втручатися. У процес здійснення правосуддя не може втручатися ні Вища рада юстиції, ні міністр юстиції – ніхто. Тільки сам суддя. Завершується розгляд справи – тоді можуть бути оскарження, апеляції тощо. Якщо є скарги на дії суддів, їх має розглядати кваліфікаційна комісія, якщо це стосується суддів апеляційного суду, – розглядає Вища рада юстиції. Є процесуальна частина.

Інакше – це не суд, а самосуд, який Ківалов намагається вчинити. Більше того, брати пояснення в суддів має право лише безпосереднє керівництво. У даному випадку, оскільки ще немає судового рішення, Ківалов і апеляцію не може подати. Можна було оскаржити судову ухвалу в порядку апеляції. Але це міг зробити не Ківалов, а сторона, що фігурує в справі. Сергій Васильович (Ківалов) взагалі не може втручатися до суду в даній ситуації у якості будь-кого.

Як ситуація відіб’ється на суддях і судовому провадженні?

Гадаю, судді здійснюватимуть правосуддя відповідно до закону. А наше завдання – суспільства і органів влади – забезпечити їм відповідні умови. Їх треба захистити. Щодо хуліганської витівки з печаткою... Суд може без неї приймати рішення, ухвали… Але коли видаються документи рішень, на них має стояти печатка суду. Але якщо вона по-хуліганськи вилучена... Не думаю, що це той момент, який може зашкодити здійсненню правосуддя. За цей вчинок винуватець має понести відповідальність, установлену законом. Але ж суд і кримінальні справи розглядає. Ну це просто… Я перепрошую за м’якість своїх характеристик.

Чи може спрацювати тиск на суддів?

Судді – теж люди, і на них теж можна вплинути. Але вони професійно роблять свою роботу і, думаю, керуватимуться насамперед законом. Хоча емоційно це, напевне, важко.

Чи Ваша фракція ініціюватиме в парламенті розгляд оцінки дій Ківалова?

Обов’язково, і не тільки в Раді, а й у прокуратурі. І це робитиме не лише фракція. Це замах на засади суспільного життя, і цим має перейнятися суспільство. На даному етапі це справа прокуратури – порушити кримінальну справу.

Дмитро Стаховський