Наливайченко про антиукраїнську владу, вождів і "Оновлення"

Голова Політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО виключає можливість входження депутатів від “Нашої України” до провладної коаліції.

Як повідомляє прес-служба партії, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

Зокрема, на запитання про можливе входження «Нашої України» до коаліції В.НАЛИВАЙЧЕНКО відповів, що це абсолютно виключено, оскільки чинна влада проводить відверто антиукраїнські дії, натомість «Наша Україна» послідовно відстоює українські права. Він зауважив, що чинна влада перейшла до агресії по відношенню до своїх громадян.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, «Наша Україна» співпрацюватиме з іншими демократичними силами: «Ми на з’їзді визначили, що йдемо на вибори самостійно. Але «Наша Україна» готова підтримувати всі громадські організації, а не політичних вождів. Однак спочатку ми наведемо порядок у власній «хаті», розберемося всередині власної партії».

Коментуючи недоліки виборчого законодавства, В.НАЛИВАЙЧЕНКО назвав новий закон про місцеві вибори недемократичним. «По-перше, тому, що громадські організації не мають можливості брати участь у виборчому процесі, висуваючи своїх кандидатів. По-друге, тому, що відкриваються можливості контролю владою виборів. І, по-третє, ті, хто не йде від партії влади, потрапляють під великий ризик, у них залишається дуже мало шансів», - зауважив він.

«Тому ми будемо дуже активно з місцевими громадами відстоювати чесні вибори. Усіма можливими способами», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Говорячи про процедуру висування кандидатів від “Нашої України”, В.НАЛИВАЙЧЕНКО висловив переконання, що кандидата на посаду міського голови мають пропонувати партійці на місцях. «На щастя, ми абсолютно проти партійного вождізму. І це принципово. Це буде демократичний вибір. Людина, яка має найбільший рейтинг серед місцевої громади. І, повірте мені, це буде гідна людина», - запевнив він.

На запитання про перспективи громадської ініціативи «Оновлення країни» В.НАЛИВАЙЧЕНКО відповів: «Дуже хотілося б, щоб та праця, яка вже була зроблена, і той результат, якого ми вже досягли, ті люди, які входять до цієї громадської організації, продовжували, а я пропонуватиму програму «Оновлення країни» до програми нашої партії. Наші пріоритети перетинаються».