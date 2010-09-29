Удова готова фактами довести, що Кравченко не винен у смерті Гонгадзе

Вдова екс-глави МВС України Юрія Кравченка Тетяна КРАВЧЕНКО заявляє, що готова надати слідству факти невинності її чоловіка у смерті журналіста Георгія Гонгадзе.

Як пише газета «Сегодня», про це вона сказала в інтерв`ю виданню.

«Я впевнена в невинності мого чоловіка. І не дам на розтерзання його чесне ім`я. Тим паче, що єдиним доказом причетності чоловіка до смерті журналіста є свідчення екс-генерала Олексія ПУКАЧА. А цього явно замало для звинувачення», - заявила Т.КРАВЧЕНКО.

Далі вона сказала: «Я ж готова надати слідству факти, які повністю знімуть підозри з мого чоловіка».

Про які саме факти йдеться, вдова сказати відмовилася, пише газета.

Вона наголосила, що сім`я КРАВЧЕНКІВ проситиме проведення повноцінного розслідування Генпрокуратурою справи, а також винесення судом рішення, винен її чоловік чи ні. «Причому — у відкритому засіданні», - відзначила Т.КРАВЧЕНКО.

«Поки що я лише усно повідомила про своє бажання. Але найближчим часом привезу в Генпрокуратуру офіційне прохання», - повідомила вдова.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня начальник прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій БОЙЧЕНКО на брифінгу в Києві заявив, що сім`я покійного міністра внутрішніх справ України Ю.Кравченко, якого О.ПУКАЧ назвав замовником убивства журналіста Г.Гонгадзе, наполягає, щоб суд довів провину чи невинність посадовця.

Він відзначив, що статтею 215 Кримінально-процесуального кодексу передбачене таке право сім`ї покійного, аби справа не закривалася у зв`язку зі смертю людини.