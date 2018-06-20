70 відсотків опитаних – проти закону про двомовність

Понад 70 відсотків відвідувачів сайту unian.net, що взяли участь в опитуванні УНІАН, виступають проти ухвалення закону, покликаного запровадити в Україні українсько-російську двомовність. Майже 28 відсотків такий законодавчий акт підтримують. Запитання на веб-сторінці сформульовано таким чином: «Чи підтримуєте Ви закон про двомовність?»

Відповіді:

Так, однозначно - 26,1%

Загалом так, але є сумніви – 1,7%

Ні, у жодному разі – 69,7%

Ні, хоча про це варто подумати – 1,7%

Не знаю – 0,2%

Мене це не стосується – 0,4%

Свій варіант – 0,2%.

Усього в голосуванні взяло участь 3210 користувачів Інтернету (станом на 29 вересня, 15.00).

З власних відповідей можемо процитувати такі: “Додайте англійську”; “Це повна ж...а”; “Тільки в Криму як в автономії”; “Тільки моральний виродок може чинити цьому опір” (надійшло з РФ); “У Криму має бути тримовність – із кримськотатарською мовою”; “Відповідно до Хартії в Криму всіх чиновників треба зобов’язати знати три мови”.

Опитування триває.