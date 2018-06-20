70 відсотків опитаних – проти закону про двомовність
“За” – менш як 28 відсотків... “У Криму має бути тримовність – із кримськотатарською мовою"... "Відповідно до Хартії в Криму всіх чиновників треба зобов’язати знати три мови”... Опитування УНІАН
Понад 70 відсотків відвідувачів сайту unian.net, що взяли участь в опитуванні УНІАН, виступають проти ухвалення закону, покликаного запровадити в Україні українсько-російську двомовність. Майже 28 відсотків такий законодавчий акт підтримують. Запитання на веб-сторінці сформульовано таким чином: «Чи підтримуєте Ви закон про двомовність?»
Відповіді:
Так, однозначно - 26,1%
Загалом так, але є сумніви – 1,7%
Ні, у жодному разі – 69,7%
Ні, хоча про це варто подумати – 1,7%
Не знаю – 0,2%
Мене це не стосується – 0,4%
Свій варіант – 0,2%.
Усього в голосуванні взяло участь 3210 користувачів Інтернету (станом на 29 вересня, 15.00).
З власних відповідей можемо процитувати такі: “Додайте англійську”; “Це повна ж...а”; “Тільки в Криму як в автономії”; “Тільки моральний виродок може чинити цьому опір” (надійшло з РФ); “У Криму має бути тримовність – із кримськотатарською мовою”; “Відповідно до Хартії в Криму всіх чиновників треба зобов’язати знати три мови”.
Опитування триває.