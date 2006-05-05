Президент і лідер КПУ домовилися зустрітися

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО сьогодні під час телефонної розмови домовилися зустрітися найближчим часом.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України В.ЮЩЕНКО зустрічався з лідерами політичних сил, які пройшли до парламенту. Зокрема, з першим номером виборчого списку блоку “Наша Україна” Юрієм ЄХАНУРОВИМ, лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, головою СПУ Олександром МОРОЗОМ і лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Лідер Комуністичної партії України П.СИМОНЕНКО не став чекати Президента більш ніж півгодини і пішов з Банкової.