БЮТ програв Рівненську міськраду ”широкій коаліції”

Секретарем Рівненської міської ради обрано депутата від блоку “Наша Україна”, керівника однієї з комерційних структур обласного центру Юрія ТОРГУНА.

Як передає кореспондент УНІАН, на сесії Рівненської міськради за Ю.ТОРГУНА, який був депутатом міськради двох попередніх скликань, проголосували 29 депутатів. Решта 25 депутатів, які представляють фракції БЮТ та Блоку Костенка-Плюща, не брали участь у голосуванні.

Бютівці образилися на більшість, яка не підтримала на цю посаду їхню кандидатуру, а член фракції УНП, колишній народний депутат Юрій ШИРКО в інтерв’ю місцевим ЗМІ висловив невдоволення тим, що не було враховано пропозицію опозиції, щоб її представник очолив бюджетну комісію ради.

Кандидатуру Ю.ТОРГУНА висунув міський голова Рівного Віктор ЧАЙКА, якого мешканці міста вже втретє поспіль обрали мером. Місцеві спостерігачі вже припускали, що 65-річний В.ЧАЙКА має намір згодом добровільно піти у відставку, передавши керівництво містом саме Ю.ТОРГУНУ.

На сесії Рівненської міськради також було обрано 19 членів виконкому, які згодом оберуть заступників міського голови за його пропозиціями.

Як повідомляв УНІАН, на минулих виборах до Рівненської міськради обрано представників шістьох політичних сил: БЮТ представляють 17 депутатів, “Нашу Україну” - 16, Український народний блок Костенка-Плюща – 8, Партію регіонів – 5, СПУ – 4, та Народний Блок Литвина – 3.