Секретаріат спростовує інформацію про те, що Ізраїль відмовив Ющенку у візиті

Секретаріат Президента України спростовує інформацію про, те що Ізраїль відмовив у візиті главі Української держави Віктору ЮЩЕНКУ 5 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу керівник Головної служби Інформаційної політики Секретаріату Президента Лариса МУДРАК повідомила, що за останні три місяці Секретаріат Президента не направляв жодного запиту до Держави Ізраїль з проханням про візит Президента України В.ЮЩЕНКА.

Водночас, вона нагадала, що минулого року мав відбутися візит В.ЮЩЕНКА до Ізраїлю, але він був перенесений на другу половину цього року, і сьогодні МЗС опрацьовує майбутній візит Президента.

Л.МУДРАК зауважила, що Посольство України в Ізраїлі самостійно прийняло рішення поцікавитись імовірною можливістю присутності В.ЮЩЕНКА на урочистостях з нагоди Дня катастрофи, що відзначається 5 травня у пам`ять про загиблих євреїв у Другій світовій війні. «Це було самостійне рішення Посольства: з’ясувати, чи можливо, щоб Президент України в цей день взяв участь в урочистостях, у яких беруть участь усі глави держав, які бажають прибути. Ні про яку відмову мови бути не може», - підкреслила Л.МУДРАК.

За інформацією ряді ЗМІ, Ізраїль відхилив прохання Президента України В.ЮЩЕНКА приїхати до цієї країни 5 травня.

Зокрема, офіційно відмову пояснили нестачею часу для підготовки візиту В.ЮЩЕНКА та напруженим графіком виконувача обов`язків Президента Ізраїлю Далії ІЦИК. Проте ізраїльська газета "Маарів" наводить зі своїх джерел причину відмови В.ЮЩЕНКУ: МЗС Ізраїлю дізналося, що В.ЮЩЕНКО у промові на ізраїльський День катастрофи хоче провести паралель між Голокостом і Голодомором. Газета стверджує, що Ізраїль не хоче визнавати Голодомор геноцидом, щоб не псувати відносини з Росією.