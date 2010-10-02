Поплавський став кандидатом у депутати від ПР

Київська обласна організація Партії регіонів висунула Михайла ПОПЛАВСЬКОГО, Тетяну ПОДАШЕВСЬКУ, Олександра МОСТІПАНА та Анатолія ДАНИЛЕНКА кандидатами у депутати в одномандатних мажоритарних виборчих округах з виборів депутатів до обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте сьогодні учасниками другого етапу XVI конференції Київської обласної організації Партії регіонів.

Виступаючи перед учасниками зборів, перший заступник голови Київської обласної організації ПР, губернатор Київщини Анатолій ПРИСЯЖНЮК наголосив: “Сьогодні один з останніх етапів такого нашого спілкування. Із завтрашнього дня, після того, як ми сьогодні вас висуваємо, ви берете участь у передвиборчому марафоні. Права на помилку ми не маємо”.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день кожна партія хоче використати можливість провести свого кандидата по мажоритарних округах до обласної ради. “Однак ми вийшли на марафон. Ми повинні прийти на фініш першими”, - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Водночас губернатор наголосив, що обирати потрібно тих людей, які захищатимуть інтереси громади. “Сьогодні в наших руках все: і влада, і списки, і розум, і дії. І ми вибрали найкращих людей”, - сказав він.

На завершення А.ПРИСЯЖНЮК порадив кандидатам у депутати активніше працювати з електоратом у своїх містах, висловивши сподівання, що Київська область увійде у п`ятірку кращих областей України.

Як повідомлялося, М.ПОПЛАВСЬКИЙ є ректором Київського національного університету культури і мистецтв, а Т.ПОДАШЕВСЬКА - перша в Україні жінка - генерал-майор міліції.