Чи не затьмарюють дострокові вибори Великоднє свято?

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НІНА МАТВІЄНКО “ВМИВАЄТЬСЯ” ВЕЛИКОДНІМ ЯЙЦЕМ І ЇСТЬ САЛАТ З КРОПИВИ

Жодним чином. Останні політичні події, що відбулися на самий Страсний тиждень, дуже пов’язані зі страстями Христовими. Україна стрічає свято Воскресіння, і разом з духовним оновленням громадян ми прийдемо до політичного оновлення країни.

Ми ж маємо якось цю стару владу зняти. Так само важко, як важко виманити солітера з тіла, так само важко виманити клан Януковича... Цей клан усюди, у публічних виступах, у поверненні старих схем та корупції. Оце їду в маршрутці, шансон крутять, блатні пісні – що поробиш, таке музичне оформлення акцій непокори...

На свято я фарбую цибулевим лушпинням яйця, роблю сирну бабку. Увечері ми з чоловіком ідемо на службу. А великодній ранок усією родиною починаємо тим, що “умиваємося” свяченим яєчком. Так ми робили з дитинства: свяченим яєчком прямо в лушпинні проводили по обличчю, і я казала: щоб я була така рум’яна, така кругленька (бо в дитинстві ми ж усі худі були), така здорова, як це яєчко. З роками я округлилася, тож, умиваючись великоднім яйцем, прошу: щоб я була така здорова, як це яєчко. Потім ми йдемо до свахи, де збираємося разом з дітьми. З незвичайних страв на столі – тільки салат з кропиви, а так усе традиційне. А потім у мене концерт у філармонії. Концерт буде присвячено Воскресінню Христовому.

НЕСТОРУ ШУФРИЧУ ДУРОЩІ НЕ ЗАВАДЯТЬ ЗУСТРІТИ СВЯТО

Хотілось би не оглядатися на ті дні, які ми зараз переживаємо. Сподіваюся, що ці дурощі, інакше я назвати їх не можу, не завадять нам зустріти Великдень так, як ми маємо зустріти це свято, – із службою, разом з батьками, друзями.

Не можу сказати, що я суворо постився, але намагався обмежити себе. Я з повагою ставлюся до традицій, пов’язаних з великим днем Христового Воскресіння, та обов’язково візьму участь у всіх торжествах, у тому числі й за святковим столом. Обов’язково буду в церкві й освячу паску.

Думаю, що в ці дні ми маємо звернутися одне до одного зі словами добра, взаєморозуміння, подивитися одне на одного та протягнути одне одному руку дружби.

ДРУЖИНА “РЕГІОНАЛА” ЯНА ТАБАЧНИКА ТЕТЯНА НЕДЄЛЬСЬКА СВЯТКУЄ ДВІ ПАСКИ – З РАБИНОВИЧЕМ І ДОМА

Звичайно, внутрішньо я переживаю цю політичну ситуацію. І мені шкода народ. Народ, який вірить будь-якій обіцянці. Але якщо закон буде читатися як завгодно, як кому заманеться, то ніхто не буде захищений у цій державі. Звичайно, я симпатизую Януковичу, я ніколи цього не приховувала, а “Регіони” – партія, за яку я вболіваю. І я покладаюся на давню істину: усе що не робиться – робиться на краще.

Можливо, наше невезіння – це спокута за якісь старі гріхи, за те, що ми руйнували церкви, розстрілювали монахів, нищили людей.

Щодо свята, то в нас усе відбувається традиційно. Мама пече паску. Це для неї процес майже сакральний, вона перед випічкою молиться, майже не розмовляє. І паски в неї виходять напрочуд смачні. Мам також пече пиріжки з різними начинками. Ми робимо салат з редису, обов’язково – олів’є, без якого не обходиться жодне свято, і рибу на грилі.

Я, на жаль, не пощуся. Але це не заважає мені всією душею вбирати це свято. Щоправда, коди я бачу, як розговляються люди, котрі утримувалися весь піст, я по-доброму трішки заздрю – який же для них смачний цей свячений хліб. Я розумію, що постити це добре. Але, щоб піст не перетворювався на дієту, обмеження в їжі, слід постити духовно, стримувати зайві слова, емоції. Проте я ще не дозріла до цього. Я можу різко щось відказати й розсердитися. Ну, такий уже в мене характер...

У ці дні я згадую, як була в Єрусалимі, як прикладалася до плащаниці, до каменя помазання. Це незабутні враження, і я тоді оплакувала Христа.

На жаль, я була на всеношній лише один раз. Важко вистояти службу, я навіть сказала мамі: “Усеношна ще довша, ніж концерт Гордона”. Мама мене осмикнула: “Таню, не смій так жартувати!”

У нашому подружжі мирно співіснують дві релігії. Мій чоловік – іншої віри, і кілька днів тому ми святкували юдейську Паску в прекрасної людини – Вадима Зиновійовича Рабиновича. Він зробив це свято з маленькою символічною інсценізацією Старого Заповіту. Коли ми дійшли до місця, де Господь, караючи єгиптян, наслав на них море жаб, із сумки дружини Вадима посипалися маленькі іграшкові жабки.

ОЛЬГА ГЕРАСИМ’ЮК ПОДІЛИТЬСЯ ПАСКАМИ З ДОНЕЦЬКИМИ НА МАЙДАНІ

Великдень ніхто не може зіпсувати. Це – непорушно. Ми всі з однопартійцями були на молебні в чистий четвер. Разом на Софіївський площі зустрічатимемо Благодатний Вогонь, який привезуть з Єрусалима.

Паску мені вже подруга подарувала, у холодильнику вже пахнуть м’ясо та ковбаса.

Я люблю мамині паски. У нас є старовинний рецепт, який передається від бабусі, прабабусі... Поки ще я не печу, але навчуся.

Цей Великдень я зустрічатиму з сином та з його дівчиною. Вікна ми помили, штори попрасували. Майже все в нас готове, щоб розговлятися та святкувати. Залишилося зробити холодець з півня, та натерти хріну. І обов’язково фарбуватиму яйця в цибульному лушпинні.

Сподіваюся, що свято не буде забарвлене жодними політичними кольорами. І що на Майдані не стоятимуть “гості” з прапорами. Але раптом, якщо вони там будуть, то, гадаю, їхні організатори подбають, аби вони зустріли Великдень як належить. А як ні – то ми поділимося з ними пасками.

ДЕПУТАТОВІ ЕДУАРДУ ЗЕЙНАЛОВУ РОЗПУСК ПАРЛАМЕНТУ ПІДНЯВ НАСТРІЙ

Розпуск парламенту тільки піднімає настрій перед святом...

Під час Великодня ми зустрічаємося з друзями. Ми святкуємо разом з дружиною, мамою, тещею і давніми друзями, розговляємося, їмо сирну бабку, паски... Наші друзі – це кілька родин, не пов’язаних з моєю роботою. У Києві ми ходимо до Іллінської церкви.

ПОДРУЖЖЯ ТИМОФІЯ НАГОРНОГО ТА ЛІЛЮ ПОДКОПАЕВУ ВИБОРЧА КАМПАНІЯ ТРИМАЄ В ТОНУСІ

У нас традиція: на свято ходити до церкви Андрія Первозванного. Цього разу ми теж підемо до цього храму, освятимо паски й поїдемо за місто до нашого друга.

Наближення виборів не псує настрій – у нашій країні не можна розслаблятися, тож ця кампанія триматиме всіх у тонусі. І вона не зіпсує нам свято. Лілина мама пече паски, робить холодець – півень уже в холодильнику. Ми накупили дітям подарунки, багато нового одягу. Чекаємо коли поїдемо за місто – там ліс, ми чудесно відпочинемо, зробимо фотосесію.

ВОЛОДИМИР ЛИТВИН ПОЇДЕ У ФЕОФАНІЮ

Це свято було завжди, у всі часи, навіть за радянської влади: у суботу люди поспішали додому, а в неділю зустрічали Великдень, дипломатично пояснюючи це традицією.

У нас вдома зараз, як і раніше, печуться паски. Я піду на службу в монастир у Феофанії, дружина – у Видубицький монастир. А наступного дня – поїду в село, до рідних.

Опитувала Маша Міщенко