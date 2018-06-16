Кого зачистить Янукович?

Звільнення Азарова суперечило б культивованій владою тезі про «успішне» подолання економічної кризи... Полетять дрібніші фігури... Табачника залишать на закуску?..

Завдяки «відміні» політичної реформи глава держави може практично одноосібно впливати на склад уряду. На Банковій готують кадровий бліцкриг, для якого є хороший привід: сьогодні в уряді працює на двох віце-прем`єрів більше, ніж належить за Конституцією 1996 року, що спонтанно набула чинності.

Тим, хто з літа чекає звільнення Миколи Азарова з поста прем`єр-міністра доведеться потерпіти: Янукович, звичайно, захоплений ліберально-реформаторською риторикою, але не настільки, щоб звільнити прем`єра, який не має власних політичних амбіцій і покірно виконує всі команди. Після відміни конституційних змін Азаров перетворився на ще вірнішого і відданішого соратника президента, для звільнення якого потрібні залізобетонні підстави. Другого такого лояльного прем`єра не буде, і на Банковій це добре розуміють.

Правда, все може бути, адже й непотоплюваність Валерія Пустовойтенка, який займав аналогічну позицію половину президентської каденції Леоніда Кучми, грунтувалася на старанності і відданості. Але в 1999-му Валерія Павловича легко розміняли.

Ще один чинник – звільнення прем`єра і відставка уряду суперечать культивованій владою тезі про успішне подолання економічної кризи.

Тому цікавіше йде справа з кадровими перспективами віце-прем`єрів. Перший заступник Азарова – донецький Андрій Клюєв – почувається цілком упевнено, він скоріше піде на підвищення, ніж буде звільнений, адже Клюєв – визнаний майстер у роботі з депутатським корпусом. Практично не загрожує звільнення Борису Колесникову і Сергію Тігіпку. Донецький Колесніков, якому доручено займатися підготовкою України до Євро-2012, останнім часом роздає коментарі з економічних питань так активно, ніби наша футбольна збірна вже стала чемпіоном Європи. Чого гріха таїти: за енергійністю Колеснікова добре помітна фігура Ріната Ахметова, що поступово нарощує свою економічну потужність. Не-донецький Тігіпко, навпаки, виглядає чужорідним тілом в уряді Азарова – багато виступає, демонструє відвертість, вдає, що бере на себе відповідальність. За апаратними мірками – наривається на звільнення. Але його залишать на роботі з двох причин: відставка лідера «Сильної України» перед місцевими виборами дозволить партії поліпшити результат, а Податковий кодекс у разі провалу залишиться без цапа відбувайла.

Перспективи ще трьох заступників прем`єра не такі райдужні. Куратор АПК Віктор Слаута не може похвалитися досягненнями у ввіреній йому сфері. Втім, проблеми можна списати на аномальну спеку. Заступник прем`єра з регіональної політики Віктор Тихонов влітку викликав спалах президентського гніву, і цим можуть скористатися в президентській канцелярії.

Тези про необхідність федерального устрою країни якось самі собою зникли з публічної риторики вождів Партії регіонів, а провести адміністративно-територіальну реформу в осяжному майбутньому навряд чи вдасться. Не-донецький Володимир Сівкович, який курирує в уряді силові структури, після конституційних змін узагалі стає непотрібним. Кажуть, що на Банковій, щоб не кривдити хорошої людини, розглядають варіант його призначення в РНБО. Можливо, навіть на пост секретаря. Правда, Радбез при президенту Януковичу поводиться тихо смирно. Але саме з цієї трійці високопоставлених чиновників Януковичу належить зробити вибір, залишивши лише одного «віцика».

Втім, не варто забувати, що президент отримав право власноручно призначати міністрів, а МНС вже декілька місяців обходиться без керівника: Нестор Шуфрич як вірний солдат партії терпляче тримається, переносячи тяготи і біди роботи заступника секретаря РНБО.

Якщо продовжувати тему силовиків, то назріває заміна міністра оборони Михайла Єжеля. Це й без конституційної реформи президентська квота, так що залишилося почекати чергової події, яка регулярно траплялася в Збройних Силах, щоб у Міноборони повернувся Олександр Кузьмук, який засидівся в депутатах.

А ось шефові МВФ Анатолію Могильову розлука з міністерським портфелем не загрожує: проти нього активно виступає опозиція, і Янукович не захоче бути жертвою тиску.

На Банковій все більше визріває ставлення до міністрів як до баласту, , що заважає стрімкому зростанню президентського рейтингу. Обіцяна стабілізація і розквіт економіки ніяк не хочуть наставати, а тому доведеться знайти винних у пробуксовці поліпшення життя вже сьогодні. За законами жанру відповідати за проколи влади будуть не малопомітні міністри, на зразок шефа вугільної промисловості Юрія Ященка, а глави міністерств, які стабільно викликають суспільний резонанс. Главу Мінохоронздоров`я Зиновія Митника можна звільнити, щоб нагадати Азарову, хто керує виконавчою владою і порадувати Тетяну Бахтєєву, яка горить бажанням перейти на роботу у виконавчу владу. Міністра фінансів Федора Ярошенка доцільно призначити крайнім за провали зі збиранням податків (Сергій Тігіпко, до речі, чекає від президента кадрових рішень у ДПАУ і Митній службі). Міністр економіки Василь Цушко може виявитися крайнім за нереалізацію анонсованих президентом перетворень і недостатню дерегуляцію.

А Дмитра Табачника можна приберегти для «компромісу» з опозицією. Скальп міністра науки й освіти може стати хорошою розмінною монетою.

Очевидним є одне – Янукович не буде зволікати з реалізацією своїх спонтанно знайдених конституційних прав на участь у формуванні складу виконавчої влади. Отже невелика кадрова вакханалія уряду забезпечена.

Євген Магда