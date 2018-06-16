Кого зачистить Янукович?
Звільнення Азарова суперечило б культивованій владою тезі про «успішне» подолання економічної кризи... Полетять дрібніші фігури... Табачника залишать на закуску?..
Звільнення Азарова суперечило б культивованій владою тезі про «успішне» подолання економічної кризи... Полетять дрібніші фігури... Табачника залишать на закуску?..
Завдяки «відміні» політичної реформи глава держави може практично одноосібно впливати на склад уряду. На Банковій готують кадровий бліцкриг, для якого є хороший привід: сьогодні в уряді працює на двох віце-прем`єрів більше, ніж належить за Конституцією 1996 року, що спонтанно набула чинності.
|Віктор Янукович і Микола Азаров
Правда, все може бути, адже й непотоплюваність Валерія Пустовойтенка, який займав аналогічну позицію половину президентської каденції Леоніда Кучми, грунтувалася на старанності і відданості. Але в 1999-му Валерія Павловича легко розміняли.
Ще один чинник – звільнення прем`єра і відставка уряду суперечать культивованій владою тезі про успішне подолання економічної кризи.
|Тігіпко, Клюєв, Колесников
Перспективи ще трьох заступників прем`єра не такі райдужні. Куратор АПК Віктор Слаута не може похвалитися досягненнями у ввіреній йому сфері. Втім, проблеми можна списати на аномальну спеку. Заступник прем`єра з регіональної політики Віктор Тихонов влітку викликав спалах президентського гніву, і цим можуть скористатися в президентській канцелярії.
Тези про необхідність федерального устрою країни якось самі собою зникли з публічної риторики вождів Партії регіонів, а провести адміністративно-територіальну реформу в осяжному майбутньому навряд чи вдасться. Не-донецький Володимир Сівкович, який курирує в уряді силові структури, після конституційних змін узагалі стає непотрібним. Кажуть, що на Банковій, щоб не кривдити хорошої людини, розглядають варіант його призначення в РНБО. Можливо, навіть на пост секретаря. Правда, Радбез при президенту Януковичу поводиться тихо смирно. Але саме з цієї трійці високопоставлених чиновників Януковичу належить зробити вибір, залишивши лише одного «віцика».
Втім, не варто забувати, що президент отримав право власноручно призначати міністрів, а МНС вже декілька місяців обходиться без керівника: Нестор Шуфрич як вірний солдат партії терпляче тримається, переносячи тяготи і біди роботи заступника секретаря РНБО.
|Михайло Єжель
А ось шефові МВФ Анатолію Могильову розлука з міністерським портфелем не загрожує: проти нього активно виступає опозиція, і Янукович не захоче бути жертвою тиску.
На Банковій все більше визріває ставлення до міністрів як до баласту, , що заважає стрімкому зростанню президентського рейтингу. Обіцяна стабілізація і розквіт економіки ніяк не хочуть наставати, а тому доведеться знайти винних у пробуксовці поліпшення життя вже сьогодні. За законами жанру відповідати за проколи влади будуть не малопомітні міністри, на зразок шефа вугільної промисловості Юрія Ященка, а глави міністерств, які стабільно викликають суспільний резонанс. Главу Мінохоронздоров`я Зиновія Митника можна звільнити, щоб нагадати Азарову, хто керує виконавчою владою і порадувати Тетяну Бахтєєву, яка горить бажанням перейти на роботу у виконавчу владу. Міністра фінансів Федора Ярошенка доцільно призначити крайнім за провали зі збиранням податків (Сергій Тігіпко, до речі, чекає від президента кадрових рішень у ДПАУ і Митній службі). Міністр економіки Василь Цушко може виявитися крайнім за нереалізацію анонсованих президентом перетворень і недостатню дерегуляцію.
|Дмитро Табачник
Очевидним є одне – Янукович не буде зволікати з реалізацією своїх спонтанно знайдених конституційних прав на участь у формуванні складу виконавчої влади. Отже невелика кадрова вакханалія уряду забезпечена.
Євген Магда