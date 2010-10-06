ВР не підтримала постанову про подання заявки на членство України в ЄС

Верховна Рада України відмовилась підтримати проект постанови «Про подання заявки на членство у Європейському Союзі», внесений народним депутатом від НУ-НС Миколою КАТЕРИНЧУКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосував лише 61 (при необхідних 226 – УНІАН) із 302 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракції КПУ та Блоку Литвина.

Також за цю постанову майже у повному складі не голосувала фракція БЮТ, оскільки народні депутати з цієї фракції на знак протесту залишили сесійну залу.

Підтримали проект постанови лише 26 народних депутатів з фракції Партії регіонів.

Даним проектом передбачалося «зобов’язати Президента України організувати керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави з метою якнайшвидшої подачі заявки на членство у ЄС у строки, визначені Міністерством закордонних справ України та Євросоюзом».

Також постановою пропонувалося визнати, що євроінтеграція, поглиблення відносин між Україною та ЄС, «аж до набуття Україною повноправного членства в ЄС», є пріоритетним напрямком зовнішньої політики України.