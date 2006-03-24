“Нападник кілька разів ударив мене в живіт та обличчя”

Кандидат на посаду Київського міського голови Вадим ГЛАДЧУК заявляє, що його сьогодні ввечері побили в приміщенні Київської міської територіальної виборчої комісії.

Про це йдеться в заяві В.ГЛАДЧУКА, переданій УНІАН.

Як сказано в документі, сьогодні увечері, коли він спробував зайти до Київської міської територіальної виборчої комісії, розташованої за адресою Хрещатик, 26, на нього напав водій голови КМТВК Галини БІЛИК. За словами кандидата в мери: “Нападник кілька разів ударив мене у живіт та обличчя кулаками, бив головою об стіну та двері, порвав одяг. При цьому принижував і лаяв мене. На мої крики про допомогу прибігли охоронці будинку, які відтягли від мене нападника.” Правоохоронці на чолі з начальником Шевченківського РВВС УМВС Петром МІРОШНИЧЕНКОМ, які прибули на місце інциденту, взяли у потерпілого свідчення.