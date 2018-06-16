Тепер за невиконаний бюджет відповідатиме президент?

Недонадходження в бюджет сягатимуть 25 млрд. грн. Уряд, щоб утримати дефіцит у межах домовленостей з МВФ, скорочуватиме витрати на власний розсуд… Ніякої прозорості не буде…

Державне казначейство відрапортувало про результати мобілізації урядом коштів до державного бюджету.

Показовим є те, що Казначейство, оприлюднюючи данні про результати діяльності з основних показників, повідомляє про значне зростання відносно минулого року. Проте не робить порівняння фактичних даних з передбаченими законом про Державний бюджет на 2010 рік, тим самим, по можливості, уникаючи очевидного висновку – бюджет за доходами виконано не буде, навіть незважаючи на коригування його в бік зменшення, здійснене парламентом в липні. Ще з більшою впевненістю можна стверджувати, що не буде виконано й витратну частину, незважаючи на величезні кошти, які уряд залучає на внутрішньому та зовнішніх ринках.

За оперативними даними, станом на 1 жовтня (без урахування власних надходжень бюджетних установ та бюджетного відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики) загальна сума доходів держбюджету за січень – вересень 2010 року становила 164838,3 млн. грн., що на 32876,6 млн., або на 24,9% більше, ніж за відповідний період 2009-го.

А це означає, що за реляціями про успіхи приховується інформація, що за вересень зібрано лише 16676,8 млн. грн.

Нагадаємо, що річний план з доходів становить 252718 млн. грн. Тобто мобілізували відповідно до вже скорегованого річного плану 65,2%. Крім того, це означає, що протягом останнього кварталу для виконання держбюджету необхідно зібрати 87879,7 млн. грн., або щомісячно 29293,2 млн. Тоді як за 9 попередніх місяців в середньому мобілізували по 18315,3 млн. грн.

До загального фонду бюджету надійшло 143819,2 млн. грн., що на 36403,1 млн. грн., або на 33,9% більше ніж 2009 року.

Але й тут, як бачимо, за повідомлення про значне зростання щодо минулого року приховується, що за вересень зібрали лише 15140,6 млн. грн. Це при тому що в серпні було мобілізовано 19206,6 млн., а в липні 19512,7 млн. Таким чином, справджуються зроблені нами припущення, що у вересні та жовтні надходження до загального фонду мають бути суттєво нижчі, ніж у серпні.

Податкові надходження до загального фонду бюджету України за звітний період становили 118671,1 млн. грн., що на 28170,0 млн. грн., або на 31,1% більше від надходжень за січень – вересень 2009 року.

Отже, виходячи з того, що протягом попередніх 8 місяців податкові надходження становили 105376,1 млн. грн., можемо зробити висновок, що у вересні податкових платежів до державного бюджету було мобілізовано в сумі 13295 млн. грн.

Тут слід зазначити, що Казначейство приховує дані про відшкодування ПДВ, тому неможливо оцінити наскільки суттєві податкові втрати бюджету. Нагадаю, що податкові надходження вказуються з урахуванням відшкодованого ПДВ. Отже, якщо відшкодування більше, то автоматично зменшуються формальні показники надходжень. Але Казначейство таємницю щодо відшкодованого ПДВ тримає міцно, тому залишається припустити, що ситуація, м’яко кажучи, не дуже добра як з відшкодуванням, так і загальною ситуацією з мобілізації податкових надходжень.

За даними Казначейства, неподаткові надходження до загального бюджету за 9 місяців поточного року становили 20320,7 млн. грн., що на 8 657,5 млн. грн., або на 74,2% більше ніж за січень – вересень 2009 року.

Водночас, враховуючи, що за 8 місяців неподаткові надходження становили 19162,9 млн. грн., доходимо висновку про те, що результати вересня були доволі скромні – усього було мобілізовано 1157,8 млн. грн.

Не відзначаються особливими успіхами й надходження до спеціального фонду бюджету. За 9 місяців надійшло 21019,1 млн. грн. (без урахування власних надходжень бюджетних установ та бюджетного відшкодування ПДВ ОВДП). А знаючи, що за 8 місяців цей показник становив 19482,9 млн., неважко підрахувати, що у вересні зібрали всього 1536,2 млн.

Отже, невиконання доходної частини бюджету сягатиме щонайменше 25 млрд. грн. Це, у свою чергу, означатиме, що уряд з метою утримати дефіцит державного бюджету хоча у межах тих домовленостей, які були підписані з МВФ, буде змушений провести скорочення витрат, причому визначатиме він це на власний розсуд. Зрозуміло, що ні про яку прозорість цього процесу та відповідальність перед суспільством мова не йтиме. Скажімо, фінансуватимуться витрати МВС на коштовні машини, проте на заходи з енергозбереження та на житлово-комунальну реформу грошей не буде – це будуть, скоріше за все, ті статті держбюджету, які уряд Азарова якраз і скорочуватиме.

Виходячи з нових конституційних реалій, долю уряду визначатиме не народ і навіть не народні депутати, а президент України.

Так що тепер усі претензії до нього...

Борис Кушнірук