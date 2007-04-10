5 суддів КС відмовляються брати участь у розгляді указу про розпуск ВР

П’ятеро суддів Конституційного Суду відмовляються брати участь у розгляді справи щодо відповідності Конституції України указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України через тиск на них з боку окремих політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву-звернення, адресовану українському народу, Президенту України, народним депутатам та суддям України, ці члени КС оголосили сьогодні на прес-конференції у Києві.

Як зазначається у заяві, під якою поставили підписи судді КС Ярослава МАЧУЖАК, Віктор ШИШКІН, Володимир КАМПО, Петро СТЕЦЮК і Дмитро ЛИЛАК, вони вважають за неможливе брати участь «у розгляді доленосної для України справи», поки не буде забезпечена належна робота суду.

У заяві йдеться, що «певні політичні сили через своїх представників публічно вчиняють грубий тиск як на окремих суддів, так і на весь склад КС України».

Причиною такого надзвичайного загострення ситуації у КС та навколо нього є подання 53 народних депутатів щодо конституційності указу Президента про дострокове припинення повноважень ВР, зазначають автори заяви.

Третього квітня зазначене подання надійшло до КС і з цього часу на суддів здійснюється «відвертий тиск з метою термінового відкриття конституційного провадження по справі, розгляду цього подання і прийняття рішення по суті справи у терміни, визначені Верховною Радою України. Про це деякі державні діячі неодноразово і публічно заявляли через ЗМІ», йдеться у заяві.

Як наголошують судді КС, «фактично протиправні дії призвели до того, що голова КС України (Іван ДОМБРОВСЬКИЙ - УНІАН) вимушений був подати заяву про звільнення з посади у зв’язку з тиском на нього і втручанням в роботу суду. Проте КС України не задовольнив його заяву. При цьому слід зауважити, що прем’єр-міністр України заявив про його відставку ще до того, як голова КС звернувся із такою заявою до суду».

«Відверті публічні погрози суддям КС, - йдеться далі у зверненні, - тиск на них певних політичних сил з метою їх залякати та спрямувати діяльність суду у бік його політизації, прийняття вигідного для них рішення, на наш погляд, не дозволяє ухвалити правосудне рішення у справі за конституційним поданням… Ситуація, яка склалась у цей час в КС та навколо нього, свідчить про те, що відсутні належні умови для виконання суддями Суду складеної ними присяги… На жаль, деякі відомі державні та політичні діячі заздалегідь заявляють про неконституційність (указу Президента про розпуск ВР – УНІАН), хоча, відповідно до положень Конституції України, лише КС вправі перевірити його на предмет відповідності».

«Таким чином, - наголошується у зверненні, - зазначені особи принижують значення КС України і створюють умови для безпрецедентного тиску на Суд для досягнення своїх вузькополітичних інтересів. Фактично вони вказують на те, яке саме повинен прийняти рішення Суд, а тим самим втручаються в його діяльність, що прямо заборонено Конституцією України».

За цих умов, підкреслюється у зверненні, «вважаємо неможливим брати участь у розгляді КС України доленосних для українського народу питань до тих пір, поки суддям не будуть забезпечені умови для неупередженого і незалежного розгляду й ухвалення правосудних рішень».

З метою гарантування безпеки 5 суддів, які підписали це звернення, звертаються до правоохоронних органів з проханням в установленому законом порядку надати їм державну охорону.

На запитання журналістів, чи будуть завтра ці судді присутні на засіданні КС, В.ШИШКІН сказав: «ми не можемо відповісти. Це процедурне питання».

Водночас на запитання, чи зможе в разі їх відсутності КС ухвалити рішення з приводу президентського указу, він сказав: «Може. Тому що кворум - 12 чоловік (у складі КС 18 суддів - УНІАН)».

Як повідомляв УНІАН, у середу, 11 квітня, Конституційний Суд на пленарному засіданні розпочне у формі невідкладного конституційного провадження розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року №264. Суддя-доповідач – Сюзанна СТАНІК.

Довідка УНІАН. За квотою Президента Віктора ЮЩЕНКА членами КС стали Віктор ШИШКІН, Володимир КАМПО, Дмитро ЛИЛАК; за квотою Верховної Ради - Петро СТЕЦЮК; від З’їзду суддів - Ярослава МАЧУЖАК.