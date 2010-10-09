На посаду мера Запоріжжя претендують 20 кандидатів (список)

У Запоріжжі міська виборча комісія зареєструвала на посаду мера 20 кандидатів.

Як повідомив УНІАН член Запорізької міської виборчої комісії Володимир ГОЛИЩЕВ, серед зареєстрованих: нинішній секретар Запорізької міськради, в.о. мера Запоріжжя, колишній перший заступник голови Запорізької ОДА Володимир КАЛЬЦЕВ (Партія регіонів), екс-заступник голови Запорізької ОДА Олександр СІН (ВО "Батьківщина"), народний депутат Олексій БАБУРІН (КПУ), Володимир КРУГЛИКОВ (Українська селянська демократична партія), Віктор НАУМОВ (Партія екологічного порятунку "ЕКО+25"), Юрій ДЕВ’ЯТКА (партія "Народна влада"), Віталій ПОДЛОБНИКОВ (ВО "Свобода"), Василь ПОПАДЮК ("Велика Україна"), Ігор ЛОСКУТОВ (СДПУ(о)), Олександр РЕЗАНОВ (СПУ), Катерина АКУЛА (Партія зелених України), Денис ЛОСЄВ (УРП "Собор"), Віталій ЛИСАК (ВО "Громада"), Василь ВАРЕЦЬКИЙ (партія "Справедливість"), Денис КРОШКА (Селянська партія України), Ігор ДОЛЯ (НДП), Олег ТИМЧЕНКО (Всеукраїнська партія трудящих), Володимир РОГОВ (партія "Русь"), Олександр ГЕРАЩЕНКО (ПСПУ) і Алла ТАРАСОВА (Республіканська християнська партія).

Наймолодший із зареєстрованих кандидатів на пост мера Запоріжжя - представник НДП Ігор ДОЛЯ (1983 р.н.), найстарший - представник Партії екологічного порятунку "ЭКО+25" Віктор НАУМОВ (1944 р.н.).

Євген КАРТАШОВ, який практично до початку висунення обіймав пост мера Запоріжжя і вважався одним з потенційних фаворитів виборчих перегонів, у виборах не бере участі.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня після повернення з Києва мер Запоріжжя Є.КАРТАШОВ, який беззмінно обіймав пост Запорізького міського голови з 2003 року, заявив про свою відставку з цього поста.

24 вересня на позачерговій сесії Запорізької міськради депутати прийняли відставку Є.КАРТАШОВА, а також секретаря Запорізької міськради Юрія КАПТЮХА, після чого секретарем міськради і, у зв`язку з відставкою мера, виконуючим обов`язки Запорізького міського голови, був обраний перший заступник губернатора, керівник Запорізької міської організації Партії регіонів Володимир КАЛЬЦЕВ, який раніше брав участь у виборах на пост мера Запоріжжя і тричі програвав їх.