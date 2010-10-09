Янукович: країні необхідне перемир’я

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає опонентів до компромісу і перемир’я у політичній боротьбі.

Про це він заявив в інтерв’ю програмі «Шустер Live».

Глава держави висловив думку, що «деякі політики повинні наступити на горло своїх амбіцій».

«Нарешті необхідно свої особисті інтереси висунути на другий план після інтересів суспільних. Компроміс, перемир’я у політичній боротьбі – це те, що необхідно сьогодні країні. Це те, про що я постійно говорю», - сказав глава держави.

Він також заявив, що сьогодні «не потрібно шукати ворогів у політиці». «Нам потрібно шукати союзників, знаходити компроміси і, нарешті, що найголовніше ми повинні зробити, – ми повинні будувати сильну державу. Ми повинні будувати ефективну економічну політику», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, вкотре зазначивши, що це все має бути спрямовано на досягнення стратегічної мети – інтеграції до Європейського Союзу.