Тимошенко вигнала Губського з партії

Народного депутата Богдана ГУБСЬКОГО виключено не тільки з фракції БЮТ у Верховній Раді, а й з партії «Батьківщина».

Про це лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО повідомила в ексклюзивному інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№37 (817) 9-15 жовтня 2010 р.).

За її словами, рішення про виключення Б.ГУБСЬКОГО з «Батьківщини» було прийнято місцевою організацією партії.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО не назвала помилковим його запрошення до складу партії.

«Що стосується помилок, то це дискусійне питання: чи треба вважати помилкою довіру до людей. ГУБСЬКИЙ прийшов до нас не в найлегший час, він пережив з нами два складні етапи опозиційної боротьби, — відзначила вона — Коли в 2007-му необхідно було добровільно скласти мандат для проведення дострокових виборів, він зробив це, не вагаючись. Хоча тоді 26 членів нашої фракції здригнулися, перейшли в Партію регіонів, непогано на цьому заробивши. Які у мене були тоді підстави не довіряти ГУБСЬКОМУ, виключати його зі складу депутатів?».

За її словами, з часом хтось втомився або здався, а хтось переглянув свої погляди. «Чи можна їх у цьому звинувачувати? Політичне життя стало значно жорсткішим, нові обставини, нові реалії вимагають додаткових політичних і духовних зусиль. Не всі їх знайшли. У кожного свій запас міцності і не у всіх він нескінченний», — сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня фракція БЮТ виключила зі свого складу трьох народних депутатів: Б.ГУБСЬКОГО, Івана ДЕНЬКОВИЧА і Арнольда РАДОВЦЯ.