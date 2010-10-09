Тимошенко заявила, що не збирається балотуватися в мери Києва

Екс-прем`єр-міністр, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО не має наміру балотуватися в мери Києва.

Про це вона повідомила в ексклюзивному інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня».

«Балотуватися повинні ті, хто готовий віддавати киянам повністю всі сили, можливості, знання і досвід. Ті, для кого управління таким важливим містом, таким складним господарством буде справою життя. Я керую всеукраїнською партією, очолюю значну частину опозиції і не зможу ефективно свої можливості розподілити між двома доволі складними завданнями», — сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона додала, що «Батьківщина» підтримала того кандидата в мери, який, як вважають у партії, зміг би чесно слугувати Києву. Проте, як відзначила екс-прем`єр, вона не готова зараз дати відповідь, хто може стати такою людиною.

«Ілюзія, що у країни є дуже багато гідних інтелектуальних управлінців високого рівня, готових за неї покласти життя чи бодай сумлінно і професійно працювати на її благо. Заробити на країні — тут масовий кастинг, а чесно і професійно служити готові одиниці», — пояснила вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО не погодилася з тим, що, наполігши на висуненні Олександра ТУРЧИНОВА на останніх виборах Київського міського голови, вона полегшила нинішньому мерові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ шлях до перемоги.

«Підтримуючи конкретного політика, зокрема на посаду мера, я беру на себе персональну відповідальність за всі його подальші дії. Разом з тим ні БЮТ, ні я особисто не могли підтримати нікого, окрім ТУРЧИНОВА, — додала вона. — Тоді балотувалося багато, але я добре знала тіньову сторону життя кожного з них, знала, які «симпатичні хлопці» вишикувалися в чергу в очікуванні здобичі. Я підтримала ту людину, за яку могла поручитися, за яку готова була нести відповідальність перед киянами. Я знала, що ТУРЧИНОВ гідний цієї посади і готовий до неї».

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що О.ТУРЧИНОВ мав шанс перемогти.

«Якби половина киян тієї неділі не знайшли цікавішого заняття, ніж вибори. Переміг ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, гречка і бабусі. Більша частина киян не вважала за потрібне брати участь у призначенні своєї влади в столиці. Ми тоді добилися дострокових виборів мера дуже важкою ціною і запропонували кращого з нашої команди. Але, на жаль», — сказала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО категорично спростувала чутки про те, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обговорював з нею можливість дострокових виборів у столиці.

«Все те, що він разом зі своєю «молодою командою» нареформував і наорганізовував, дає владі можливість ретельно тримати його «на гачку». Він уже давно декоративна фігура, позбавлена політичної самостійності для будь-яких переговорів. Вести переговори з ним — і аморально, і марно. А владу в Києві без виборів вже узяли «за роги». Тепер ділять і перерозподіляють», - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.