Тимошенко: в 99 випадках зі ста гроші беруть гору над ідеями

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що мажоритарна система виборів в Україні є неприпустимою, оскільки може привести до встановлення в державі диктатури.

Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня».

"Мажоритарка - це ще один аспект монополізації президентської влади. Якщо на окрузі зустрічаються кандидат з грошима плюс добре організований адмінресурс і кандидат з ідеями, в 99 випадках зі ста гроші беруть гору над ідеями. Так, на жаль, склалася система сприйняття виборів нашим народом", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, на виборах до парламенту, обласні, міські і районні ради повинна використовуватися пропорційна модель зі справжніми відкритими списками.

"Це дає можливість вибирати не кращого ремонтника ліфтів і роздавальника гречки, як це відбувається на мажоритарних виборах, а саме стратегію розвитку області, міста, району, так і країни в цілому", - пояснила вона.

За словами лідера "Батьківщини", з існуючих варіантів пропорційних виборів з відкритими списками її політичній силі найбільш близькою є польська модель.

"Вона передбачає одночасно і відповідальність політичних команд за проведення стратегічної лінії, і персональний вибір виборцем кожного кандидата у депутати", - зазначила вона.

"Вважаємо активне входження в конкуренцію з грошима девальвацією виборчого процесу. Знаючи, що процес зміни закону про вибори до Верховної Ради буде проведений так само, як і "судова реформа". Вважаю, що цей закон категорично не можна міняти до наступних парламентських виборів. Тут ми повинні об`єднати свої сили з демократичним міжнародним співтовариством", - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключив повернення України до пропорційно-мажоритарної або навіть до мажоритарної системи виборів.

Він переконаний, що пропорційна система виборів віддалила політиків від суспільства. «Тому депутати відірвані від життя», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, як мінімум, держава має повернутись до змішаної мажоритарно-пропорційної системи «50 на 50» чи повністю до мажоритарної.

«Кожен депутат має бути закріплений за окремим округом і бути близьким до людей», - переконаний Президент України.

«Це дискусійне питання, але треба буде змінювати систему виборів», - додав він.