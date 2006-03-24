Уночі буде 10 градусів морозу

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 5-8 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, в Карпатах до 14° морозу, вдень 1-6° тепла, на Прикарпатті до 10° тепла; у південній частині вночі 0-5° морозу (на півдні Криму 1-6° тепла), вдень 5-10° тепла. На Закарпатті без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла, в горах вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 26-27 березня - мінлива хмарність. 26 березня у західних та північних областях, 27 березня в Україні, окрім східних областей, Приазов’я та Криму, невеликі опади, переважно у вигляді дощу; на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, у східних областях 26 березня 3-8° морозу; вдень 4-9° тепла, у південній частині та прикарпатських областях 8-13° тепла. На Закарпатті: невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15° тепла.

28-29 березня - невеликі опади, переважно у вигляді дощу (у південній частині та східних областях місцями). Температура вночі 0-5° тепла, у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями 1-3° морозу; денна температура 28 березня істотно не зміниться, 29 березня підвищиться на 2-4°.

У Києві та області у суботу очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 5-8 м/с. Температура у Києві вночі 6-8° морозу, вдень 2-4° тепла; по області вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° тепла.

26-27 березня - мінлива хмарність. 26 березня ввечері, 27 березня вранці та вдень невеликі опади, переважно у вигляді дощу; в решту часу без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла.

28-29 березня - часом опади, переважно у вигляді дощу. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11° тепла.