Людмила Янукович вийшла в люди (фоторепортаж)

17-й щорічний фестиваль «Зірки світового балету» в Маріуполі відвідала перша леді України Людмила Янукович.

Людмила Олександрівна була присутня як глядач на кожному з 17 щорічних виступів фестивалю «Зірки світового балету», нагадав журналістам організатор фестивалю, народний артист України, відомий танцюрист і постановник Вадим Пісарев: «З того самого першого разу, коли допомогу в проведенні виступу надав на той момент губернатор Донецької області Віктор Янукович».

Преса чомусь очікувала побачити серед супроводжуючих Людмилу Янукович і її чоловіка – президента України (Віктор Янукович 7 і 8 жовтня був у Франції з офіційними візитом), і Ріната Ахметова, і донецького губернатора Анатолія Блізнюка... не кажучи вже про голову облради і мера Донецька.

Проте на фестивалі дружина президента з’явилася у супроводі мера Маріуполя Юрія Хотлубея, начальника маріупольського міськуправління міліції Михайла Узуна, ректора Маріупольського Гуманітарного Університету Костянтина Балабанові та редактора газети «Приазовський робочий», пише сайт Надо.ua.

Людмила Янукович сиділа в глядацькому залі серед іншої публіки, тримаючи сумочку на колінах.

Давали «Белосніжку і сім гномів» у виконанні донецьких і норвезьких танцюристів.

Пісарев скаржився пресі на дорожнечу. Мовляв, пуанти – з погляду обивателя річ дріб`язкова, але вони «виховують ногу танцюриста. Вони мають бути якісними. А добрі пуанти коштують 190 євро за пару...» І на українських танцівників: «це тільки японські танцівники з самого ранку вже повністю готові до занять у станка, нашим же балеринам потрібна спеціальна програма для того, щоб прокинутися», - цитує Пісарева сайт міста Маріуполя.

Складалося враження, що єдине, що цілком влаштовує організатора балетного фестивалю, - це публіка. У Маріуполі, заявив Пісарев, «є особлива інтелігенція. Це ті глядачі, які не аплодуватимуть просто так, з пошани. Вони аплодують тоді, коли це дійсно заслужено».

Дружина Віктора Януковича спілкуванням з пресою не зловживала, натомість в антракті охоче роздавала дітям автографи.

Ганна Ткаченко

Фото Миколи Рябченка / УНІАНі сайту Маріуполя