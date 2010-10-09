Мер Тернополя розказав несмішний «анекдот» про мусор та 2 мільйони

Міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ заявляє, що місто досі не отримало сміттєсортувальних ліній, обіцяних свого часу Кабінетом міністрів України та обласною радою.

Як передає кореспондент УНІАН, під час прес-конференції Р.ЗАСТАВНИЙ нагадав, що передати у безкоштовне користування сміттєсортувальну лінію, яка перебувала на балансі ДК «Укрекокомресурси», Кабмін обіцяв ще наприкінці минулого року.

«Частину цієї лінії привезли перед президентськими виборами 2010 року і лишили її в одному з приміщень «Ватри» (завод з виробництва освітлювальної техніки у Тернополі – УНІАН). Орендної плати за неї не платять, нам на баланс цю лінію теж не передають. Що далі буде – невідомо», – зазначив мер.

При цьому він зауважив, що мерія неодноразово зверталися до Кабміну з проханням, щоб цю лінію таки передали на баланс місту і міська рада мала правові підстави виділяти кошти на її монтаж та експлуатувати.

«Друга лінія – теж на рівні анекдоту. Обласна рада у спішному порядку виділяла на неї 2 мільйони гривень, а потім сказали, що міська рада під неї не виділила ділянку. Тоді як насправді виділено аж два приміщення – одне для встановлення лінії, друге – для складування вторинної сировини. От тільки лінії нема», – стверджує Р.ЗАСТАВНИЙ.

Він додав, що у міському бюджеті на встановлення сміттєсортувальної лінії передбачено 700 тис. грн.

За словами Р.ЗАСТАВНОГО, після звернення мерії до облради з проханням цю лінію нарешті надали для встановлення, але було отримано відповідь, що облрада сама її встановлюватиме.

«Ну, здавалося б, встановлюйте і працюйте. Але лінії немає, і ніхто не знає, де вона і чи взагалі вона існує в природі. Питається, де ж тоді ділося 2 мільйони гривень бюджетних коштів», – заявив мер Тернополя.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі з минулого року існує проблема з вивезенням та утилізацією сміття.

Конфлікт між міською владою Тернополя та громадою села Малашівці, поблизу якого знаходиться звалище, куди вивозиться сміття з міста, триває з 1 серпня 2009 року. Того дня жителі прилеглих сіл до Малашівського сміттєзвалища перекрили дорогу на звалище.

Тернопільська ОДА, міськрада і громади села Малашівці підписували меморандуми про взаєморозуміння стосовно врегулювання спірних питань функціонування сміттєзвалища.

Після закінчення термінів дії меморандумів жителі Малашівців знову перекривали дорогу на звалище.

Наразі меморандумом передбачено, що облдержадміністрація та міська рада продовжуватимуть фінансувати заходи, спрямовані на закриття сміттєзвалища, розроблять проектно-кошторисну документацію на проведення першочергових заходів з його рекультивації, а також завершать рекультивацію до 1 листопада 2010 року.

Малашівське сміттєзвалище офіційно закрите для використання екологами та санстанцією з 1997 року. Воно знаходиться в 2-у поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя. Шар геологічних порід на плато сформований породами, які не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Відтак існує загроза потрапляння забруднюючих речовин із звалища у продуктивний водоносний шар.