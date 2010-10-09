На крісло мера Сімферополя претендують 12 людей

Сімферопольська міська виборча комісія зареєструвала 12 кандидатів на посаду мера міста. Про це кореспондента Кримського інформаційного агентства повідомив голова виборчкома Вадим Соболевський.

Зокрема, за його словами, першим був зареєстрований голова Постійної комісії ВР АРК з промисловості, транспорту, зв`язку, будівництву і ПЕК Віктор Агєєв (від Партії регіонів), другим – екс-міністр житлово-комунального господарства Криму Володимир Баженов (від КПУ), третім – тимчасово непрацюючий Андрій Верба («Партія нового покоління України»), четвертим – директор фірми «БРЕНД-РА» Олександр Воструєв (від «Народної влади»), п`ятим – тимчасово непрацюючий Леонід Григор’єв (від «Єдиного центру»).

Крім того, під № 6 зареєстрований юрист Жан Запрута (від партії «Батьківщина»), під № 7 – голова Постійної комісії ВР АРК з міжнаціональних відносин і проблем депортованих громадян Ремзі Ільясов (від НРУ), восьмий – журналіст ТОВ «Тнк-енерготранзіт» Марія Кирпіченко (від партії «Реформи і порядок»), дев`ятим – начальник житлово-експлуатаційного управління № 6 ЖЕО Залізничного району Сімферополя Андрій Кучерявий (Партія захисників Вітчизни), десятим – кримський депутат Лев Мірімський (партія «Союз»), одинадцятим – заступник голови політичної партії «Російська єдність» Дмитро Полонський («Російська єдність»), дванадцятим – вчитель німецької мови спеціалізованої школи № 24 Марина Сухоребра (Партія промисловців і підприємців України).

КИА