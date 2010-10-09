Добкін пояснив причини «деяких проблем з реєстрацією»

Всі політичні сили Харківської області, які хочуть брати участь у виборах, отримали для цього рівні можливості.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив губернатор області Михайло ДОБКІН.

За його словами, перший, підготовчий етап виборчої кампанії в області завершився успішно. Висування і реєстрація кандидатів, підготовка виборчих дільниць були проведені вчасно та згідно з чинним законодавством. Губернатор вважає, що етап агітації та безпосередньо виборів також пройде в рамках закону.

«Всі політичні сили в Харківській області, хто бажав брати участь у виборах, мали для цього можливість. Були деякі проблеми з реєстрацією, але все це відбувалося тільки через неякісне оформлення документів. Окремі політичні сили не готові були до тих вимог, які пред`являє чинне законодавство, але не тому, що їх в чомусь обмежили, а тому, що в них немає порядку і людей, які готові б були професійного оформляти необхідні документи для територіальних виборчих комісій», - сказав М.ДОБКІН.

«Зараз починається більш активний етап агітації і контрагітації», - додав губернатор і висловив сподівання, що «пройде він абсолютно спокійно, все буде на очах у громадськості».

«Ті іноземні спостерігачі, які виявили бажання приїхати до нас і спостерігати за виборами, будуть мати таку можливість, не важливо, з якої країни вони приїхали. Партія регіонів максимально зацікавлена у проведенні чесних, відкритих, прозорих виборів», - зазначив М.ДОБКІН.