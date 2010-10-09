На Донеччині розгромили офіс партії Яценюка

Сьогодні вночі у Красноармійську Донецької області скоєно напад на офіс міської організації політичної партії «Фронт Змін».

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Фронту Змін", вранці представники міської організації партії виявили, що вікна приміщення, де знаходиться офіс партійної організації, розбиті, а офісне обладнання та меблі залиті зеленою і червоною фарбою.

На місці події працюють співробітники органів внутрішніх справ. Вони підтвердили факт пошкодження офісного приміщення «Фронту Змін». Повна інформація про даний факт буде надана після завершення оперативних заходів.

У прес-службі партії нагадали, що наприкінці вересня у Красноармійській міськраді фракцію Партії регіонів залишили 11 депутатів, у тому числі голова фракції Анатолій ЗІНЧЕНКО. Він і ще 5 депутатів міськради вступили у партію «Фронт Змін».