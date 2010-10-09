Литвин запевняє, що ніколи не виконував політичних вказівок

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запевняє, ніколи не виконував політичних вказівок керівників держави.

Про це спікер заявив в ефірі програми “Велика політика з Євгенієм КИСЕЛЬОВИМ”, відповідаючи на запитання журналіста, що саме йому пообіцяла влада "за мовчазну згоду" при проведенні конституційних змін.

"На мене де сядеш - там і злізеш. Я повинен сказати, що я ніколи не виконував нічиї доручення", - сказав В.ЛИТВИН.

За словами голови ВР, якщо його позиція з приводу того чи іншого питання співпадає з чиєюсь позицією, то вона буде реалізована у парламенті, а якщо ні, то він знайде можливість, як зробити "так, як того вимагає закон, і моя совість, і моє сумління".

"Є рішення Конституційного Суду, і його ніхто не може відмінити. Можна звернутися до Бога, і Бог у цьому плані не допоможе... Галасував би я, кричав би я, заперечував би я - це не має жодного значення, бо це рішення треба прийняти", - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР наголосив, що свої оцінки залишає за собою і виключно виконує рішення Конституційного Суду.

Також В.ЛИТВИН запевнив, що не відчуває послаблення свого впливу.

"Як не дивно це звучить, я скажу, що ні. Бо якщо 226 депутатів не захочуть тебе бачити на цій посаді, ніякі твої маневри, твої хитрощі, твої запевнення не допоможуть", - сказав він.