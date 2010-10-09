Тервиборчком працює без держреєстрації

Територіальна виборча комісія у Хотинському районі Чернівецької області досі працює без державної реєстрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив місцевим ЗМІ спостерігач Громадської мережі «Опора» Юрій ХОРУНЖИЙ.

За його словами, ТВК у Хотинському районі не може зареєструватися у зв’язку з відсутністю впродовж останніх 6 місяців державного реєстратора. Незважаючи на це, комісія працює у звичному режимі, однак немає кошторису та розрахункового рахунку, пояснив спостерігач.

Однак, всі учасники виборчого процесу, з якими вдалося поспілкуватися представникові ГМ «Опора», не вбачають у цьому можливості зриву виборів.

7 жовтня територіальна виборча комісія у повному складі направила лист-звернення до голови Хотинської РДА, голови Хотинської районної ради та голови Чернівецької облдержадміністрації з проханням посприяти вирішенню проблеми та прискорити процес реєстрації ТВК.