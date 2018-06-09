Л.Грач: Янукович має розуміти, що перемога насильством йому боляче відригнеться

Попрописували в Криму сотні людей з Макіївки, і вони відразу стали членами виборчкомів... Весь бізнес стоїть на колінах... Їхня мета – забезпечити апетити свого донецького олігархічного клану... За останні два тижні прокуратура Криму затримала мерів Алупки, Лівадії, Алушти, Гурзуфа. В інший час усі б сказали: молодці правоохоронці – відновлюють справедливість, намагаються подолати корупцію, Але «справедливість» дивним чином співпала з місцевими виборами...

У лідера кримських комуністів Леоніда Грача своя думка щодо подій у Криму.

ПОПРОПИСУВАЛИ В КРИМУ СОТНІ ЛЮДЕЙ З МАКІЇВКИ, І ВОНИ ВІДРАЗУ СТАЛИ ЧЛЕНАМИ ВИБОРЧКОМІВ

Леоніде Івановичу, чому арешти мерів у Криму ви пов`язуєте саме з майбутніми місцевими виборами? Прокуратура Криму говорить, що це ніяк не пов`язано?

Я маю для цього найвагоміші підстави. По-перше, про земельні справи в Криму, особливо на Південному березі Криму говорять, пишуть весь час. Півроку тому були рішення Ради нацбезпеки і оборони і мої всякі листи. Але чому ж нікого не садили, коли ще не почалася виборча кампанія? Погодьтеся, тут виникають підозри.

По-друге – доказом є те, що у семи із восьми селищ міського типу Великої Ялти джартинці (Василь Джарти – глава уряду Криму. – Авт.) висунули своїх, у тому числі і привізних. У тому числі і з кримінальним минулим. Зокрема завезли і попрописували людей з Макіївки, які одразу ж стали членами територіальних і дільничних комісій.

У тій же Алупці, за яку б`ються найбільше, де голова і не збирався висуватися, завезли і приписали більше семисот осіб.

А власне кажучи, навіщо така вибірковість (у порушенні кримінальної справи)? Тоді давайте по кожній із селищних рад, починаючи з Фороса, де є сьогодні їхній «регіонал», який обслуговує земельні інтереси, шукати порушників. До речі, там найбільше земельних порушень.

Або чому, наприклад, нічого не робиться по Масандрівській селищній раді, по якій є купа запитів у Генпрокуратуру, МВС, до президента. Масандрівська селищна рада залізла в усі землі: орні, землі, що належать виноробницькому об`єднанню «Масандра» і, найголовніше, науково-дослідній установі «Ботанічний сад». І як би ми не хотіли говорити про це, і Віктору Федоровичу особисто під дачу відрізали земельку від виноградника Ботанічного саду.

Тобто, давайте всіх по справедливості перевіряти, а не вибірково.

Більш того, ні для кого не секрет, що кількох депутатів Верховної Ради України від Партії регіонів призначили наглядачами в Криму, які почетвертували Південний берег Криму і виставляють свої умови по землі.

Подивіться, яка дивовижна синхронізація – як тільки підійшло питання реєстрації, тут же почалися всі ці речі з арештами.

Можете собі уявити, що в п`ятницю ввечері, в останній день реєстрації, о 22 годині, коли я був у прямому ефірі, комісія Масандрівської селищної ради почала засідати, і за п`ять хвилин дванадцята ночі сімом кандидатам у Масандрівські селищні голови відмовляє.

ВІДМОВИЛИ В РЕЄСТРАЦІЇ – ТОМУ ЩО НЕ ЗРОЗУМІЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

– Більш того, одному з них – Олегу Геращенку, сьогодні він заступник прокурора Ялти, відмовили. До цього він на відмову селищної виборчої комісії приніс рішення апеляційного суду, що вона не права. Причина, з якої йому відмовили, – чому він не вказав у своїй біографії, якою він суспільно-політичною діяльністю займається. А він просто не може цього написати, тому що він на роботі в прокуратурі. Йому згідно із законом заборонено перебувати в партіях, рухах і так далі.

Сімом відмовили, залишився один «незаплямований», колишній регіонал.

Наприклад, спочатку були не зареєстрували колишнього голову Гурзуфа. Не зареєстрували з причини, що він неправильно написав посаду, на яку балотується. Він написав, певна річ державною мовою, що балотується на селищного голову Фороса. «Селищний» - це голова селища, а сільський це сільський. І ось за незнання мови його зняли з реєстрації.

Ось бачите, як корисно знати державну мову...

Але суддя ж не знає.

І зазначте, не комісія розглядала його зняття, а раз-два – і міський ялтинський суд його зняв, і на цьому крапка. А після цього після нього ще й кримінальну справу порушили.

ЛЮДЕЙ ЛЯКАЮТЬ ЗВІЛЬНЕННЯМИ, ПОГРОЖУЮТЬ ВІДІБРАТИ ПАЇ

– Є ще одне цікаве явище по Масандрівськії селищній раді. Свого часу прийшла туди з учителів Валентина Дзос, яка ледве-ледве ноги винесла в 2002 році, тому що всім і все підписувала. Якщо ви подивитеся на Лівадію, Масандру і Кончу-Заспу – вийде, як тепер модно говорити, матриця. Все буде одне до одного – «кращі люди» МВС, прокуратури, Адміністрації президента і там, і там мають володіння.

Після Дзос привели Арзамасцеву. Теж з учителів, яка теж підписувала все, що хочете. І чому ніхто не порушує кримінальну справу по Арзамасцевій, про яку Грач ще писав прем`єр-міністрові Януковичу, писав Азарову і тоді, й зараз?

Наприклад, Арзамасцева підписала і відібрала півтора гектари в одного єдиного санаторію, де виліковують цукровий діабет. Тут чудовий цілющий клімат.

Вона не мала права віддавати цю землю, тому що санаторій належить Міністерству охорони здоров`я, і відчуження землі згідно з законом могло бути тільки за постановою Кабміну. Такої постанови немає.

До речі, «регіонали» її кудись приховали. Вони такі – покористуються людьми, і в бік.

Мера Алушти вже затримували раніше, все розслідувалося, суд його виправдав, він знову прийшов на роботу. Вони кажуть, що на початку квітня було сфальсифіковано рішення сесії, так ви спочатку перевірте – воно сфальсифіковане чи ні. Це ж простіше простого. А навіщо бігати ламати таку комедію: затримувати, тягати в наручниках по вулиці на очах у людей.

Не знаю, як у Києві, але тут у Криму – я позавчора був у місті Армянську, зустрічався з людьми в декількох селах, - люди залякані, бояться, їм прямо говорять: виженемо з роботи, відберемо паї. Так що ж це за демократія?! Що це за право?

Мери, яких затримали, – комуністичних поглядів?

Ні, звичайно. Я з таких принципів не виходжу. Йдеться про те, дотримуються права людини чи не дотримуються.

Ви подивіться, як вони цинічно діють. Ось той же Мамикін (селищний голова Лівадії), який повинен був за годину йти на реєстрацію, - приїжджають до нього додому, затримують, не пред`являючи жодних претензій. За годину з гаком кандидат від Партії регіонів у Лівадійську селищну раду дзвонить дружині Мамикіна і не соромлячись відкрито каже: «Ми дамо тобі можливість зв`язатися з чоловіком, ти його переконай, що потрібно написати заяву, що він нікуди не балотуватиметься, і до кінця дня він буде в твоїх обіймах». Але Мамикін на це не пішов, і суд десять днів йому додав. Звичайно, його випустять, і всі справи по ньому розсипатися, як і минулі.

І взагалі, що це за методи затримання? Наприклад, заступник мера Алупки вирішив висуватися. Так навіщо вриватися в його будинок о п`ятій ранку з «Беркутом», з кавалькадою, заарештовувати, проводити обшуки? Навіщо це? Що, немає робочого дня? Ні, потрібна показуха, шоу, щоб усі здригнулися і боялися.

Ще приклад. Абсолютно нормальна людська, правова реакція в Алупкинської міської ради: зібратися і обговорити ситуацію, тому що вони ж діючі депутати. Але їм не дали зібратися, «Омон» оточив міськраду і не пустив їх на їхнє ж робоче місце.

Люди не дурні, всі розуміють, чому на Крим такий наїзд. Тут все просто – від Фороса до Судака – це 156 кілометрів прибережної смуги. А якщо брати до Алушти, то це 100 кілометрів прибережної смуги біля моря. За нинішніми цінами це – мільярди.

Хто саме ці «наглядачі» в Криму, про яких ви говорили?

Один з них – депутат Верховної Ради від Партії регіонів Сергій Васютін. Він і займається цією частиною Криму. До речі, його сина Івана, 21 рік, Василь Джарти записав у список в кандидати до кримського парламенту.

КОЛЕСНІЧЕНКО – МИРШАВІСТЬ, ЯКУ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЯК СПІКЕРА ПР

А такий член ПР, як Колесніченко, не відноситься до “наглядачів”?

Колесніченко? Та ні, це настільки дрібний пішак. Його використовують як... шкода, що тут про таку миршавість потрібно сказати слово «спікер». Ви подивіться, кого зараз випускають на арену! Всі боси поховалися, а випускають ось таких ось, як Колесніченко, Інна Богословська. Мені взагалі шкода цієї жінки. Ви знаєте, що вона так хотіла сподобатися перед виборами президента російському олігархові Сабліну, що поїхала до Москви і пробула там добрий десяток днів у монастирі. У Сабліна є фішка – він віруючих любить і їм ніби довіряє. Але я ще до неї поблажливо ставлюся.

Ну ми ж знаємо цього Колесніченка як облупленого. Він був і з комуністами, і в націоналістичному Русі в кінці 80-х років, і де тільки не був. Це він уже потім став «російським».

Я ось все на його весіллі хочу погуляти, або привітати його з весіллям і ніяк це не станеться. Ну ви ж зрозуміли мій підтекст.

Так, звичайно, зрозуміло. Ви випадково не знаєте, на які гроші він утримує свою організацію «Російськомовна Україна»?

Щодо таких людей у мене вже народилася формула – «любителі Пушкіна за гроші».

ВЕСЬ БІЗНЕС СТОЇТЬ НА КОЛІНАХ

Чому ви фактично один про це все так відкрито говорите?

Ні, я вже не один говорю. Знаю величезну кількість людей. Весь бізнес стоїть, що називається, на колінах. Всі керівники підприємств стоять на колінах, тому що є наказ туди і лише туди і так далі.

Можливо, я найголосніше говорю. Мені нічого боятися. Ну не можна культивувати політичне насильство, в даному випадку правове, і думати, що ти щось доб`єшся.

Вікторові Федоровичу продовжують кувати перемогу. Але тепер же він за все сам відповідатиме. Він повинен знати, що перемога насильством через півтора-два роки йому боляче відригнеться. Суспільство насильства не терпить.

ЇХ МЕТА – ЗАБЕЗПЕЧИТИ АПЕТИТИ СВОГО ДОНЕЦЬКОГО ОЛІГАРХІЧНОГО КЛАНУ

Практично весь час електорат Криму був електоратом ПР. Щось змінилося?

Тут не просто був регіон «регіоналів», а вони тут сиділи і правили Кримом: фракція, що пригнічувала більшість, керівництво Верховної Ради Криму, Ради міністрів. Це все були «регіонали» - в результаті того, що схрестили себе з російськими організаціями і громадами. Але їх політика виявилася провальною в Криму, вони його завели в глухий кут – в усіх відношеннях.

У народі є приказка: змусь дурня Богові молитися, він і лоба розіб`є. Що це таке, коли Джарти офіційно ставить завдання узяти 70 відсотків? Йому б не завадило поглянути на ситуацію в окремих регіонах Росії. Там тільки до п`ятдесяти піднімається. Це при тому, що там налагоджена адміністративна система. А тут тільки починають і вже хочуть 70. А нічого ж не зробили.

Янукович прямо обдурив кримчан зі своїми передвиборчими гаслами. Мовою російською він не займається, немає ніякого єдиного економічного простору з Росією, боротьби з корупцією немає. Це ж він обіцяв, а не я.

Крим – це, як в любові між чоловіком і жінкою: від любові до ненависті один крок. Так і у виборця.

Яка остаточна мета ПР в Криму?

Приватизувати все, що можна, поставити скрізь особисту службу, забезпечити апетити свого донецького олігархічного клану.

Розмовляла Оксана Климончук

P.S. Поки готувався матеріал Леонід Грач повідомив, що 11 жовтня в Алушті був арештований ще один кандидат на пост міського голови, заступник директора підприємства «Циклон» Олексій Нечаєв. У чому звинувачують Нечаєва, поки невідомо. Він балотувався на міського голову від КПУ. У 2002–2006 роках він обіймав посаду мера Алушти.