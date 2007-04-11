Гайдук переконаний, що з Януковичем мають розбиратися правоохоронці
15:30, 11 квітня 2007Політика
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А постанову Кабміну Ющенко зупинить
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Віталій ГАЙДУК впевнений, що Президент Віктор ЮЩЕНКО призупинить дію постанови Кабінету міністрів про відмову фінансувати дострокові парламентські вибори.
Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу для ЗМІ В.ГАЙДУК підкреслив, що у цій ситуації – відмовою уряду виконувати указ Президента - мають розбиратись правоохоронні органи.
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