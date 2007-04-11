Янукович: якщо Конституційний Суд узяв тайм-аут, Ющенко має призупинити дію указу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повинен призупинити дію свого указу про дострокове припинення повноважень ВР у зв`язку з перенесенням розгляду справи про конституційність указу в Конституційному Суді України .

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні журналістам.

«Я думаю, що зараз в таких умовах з урахуванням того, що Конституційний Суд узяв тайм-аут Президент зобов`язаний, принаймні, припинити дію свого указу», - вважає В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр вважає, що припинення дії указу було б з боку Президента «чесним кроком по відношенню до країни і людей».

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня п`ятеро суддів КС заявили про свою відмову брати участь в розгляді справи про відповідність Конституції України Указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України через тиск на них з боку окремих політичних сил, грубого тиску, як на окремих суддів, так і на весь склад КС України».

У вівторок, 17 квітня, Конституційний Суд почне у формі невідкладного конституційного виробництва розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України про відповідність Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року №264.