Навіщо країні два керівники виконавчої влади?

Азаров одразу відреагував на різке зростання інфляції дорученням. Відреагував на це ще один глава виконавчої влади – Янукович. Хто тепер Азаров і хто Янукович?..

У середу, 13 жовтня, Віктор Янукович підписав новий закон про Кабмін, який був відкорегований на виконання рішення Конституційного суду від 30 вересня ц.р. про відміну політреформи 2004 року. Згідно з підписаним документом, повноваження глави держави істотно розширюються.

Тепер Віктор Федорович має право самостійно визначати кандидатуру на пост прем`єра і вносити її на розгляд парламенту. При цьому він може відміняти дію актів Кабміну (раніше президент міг тільки на якийсь час призупинити їх дію), давати самостійно доручення уряду і приймати без узгодження з ким-небудь рішення про його відставку. Відтепер президент має також право призначати і звільняти главу СБУ, главу Фонду держмайна і Антимонопольного комітету, створювати і ліквідовувати органи місцевого самоврядування, і ще багато всякого.

Загалом, по суті, Янукович тепер став повноцінним главою виконавчої влади в Україні – причому, він і сам не приховує, що так воно тепер і є.

Але виникає у зв`язку з цим просте запитання: а хто тоді у нас прем`єр-міністр Азаров?..

Микола Янович начебто теж є главою виконавчої влади. Проте у такому разі виходить, що в нашій країні цю саму виконавчу владу очолюють відразу два чиновники, причому не по черзі, а одночасно? Чи не так, це виглядає дещо безглуздо?..

Можна, наприклад, поглянути на ситуацію в Америці (США), де теж президентська республіка, як стало тепер знову і в Україні. Так, у них там президент очолює виконавчу владу в країні (стаття II Конституції США), але у них же немає ніякого прем`єр-міністра? Мало того, в США навіть немає поняття кабінету міністрів, а є кабінет президента. При цьому кандидати в члени цього кабінету пропонуються президентом США, але їх подають до Сенату США для затвердження на посаді простою більшістю голосів. До того ж у США є ще інститут віце-президента, який обирається разом із президентом.

У Франції теж президентська республіка, але там президент не може самостійно відправити до відставки прем`єра, відставка розділу уряду відбувається тільки після відповідного рішення Національних зборів і подачі унаслідок цієї заяви про відставку самим прем`єр-міністром (стаття 50 Конституції Франції). Крім того, президент Франції особисто головує в Раді міністрів (стаття 9), а призначати або відправляти у відставку інших членів уряду він може тільки за поданням прем`єр-міністра (стаття 8).

Ну а в Україні, виходить, тепер придумали якийсь унікальний державний пристрій. Причому безглуздість ситуації можна прослідкувати вже за першими діями президента Януковича після підписання їм закону про Кабмін.

Наприклад, ще 6 жовтня Державний комітет статистки оприлюднив інформацію про те, що у вересні в Україні відбувся величезний стрибок інфляції – споживчі ціни виросли на 2,9%, що є рекордом для цього місяця з 1998 року. Великодосвідчений Микола Азаров напевно відразу ж відреагував на цей тривожний показник і вжив відповідним заходів: доручив певним міністерствам і відомствам провести аналіз, вжити конкретних заходів; призначив відповідальних і назвав терміни виконання доручення.

На засіданні уряду 12 жовтня прем`єр-міністр повідомив про діяльність уряду в цьому напрямку. При цьому він сказав, що вирішення проблеми встановлення необгрунтованих цін на окремі товари є одним з найважливіших питань, над яким зараз працює уряд. «Як у майбутньому нівелювати для населення негативний вплив цих чинників? Перш за все – це створення цивілізованого продовольчого ринку, це значний підйом нашого агропромислового комплексу і система державних, а також корпоративних резервів, яка здатна миттєво реагувати на ажіотажний попит населення. У цьому напрямку ми рухатимемося», - заявив, зокрема, глава уряду з цього приводу.

Тобто, Азаров оразу відреагував на виниклу проблему зі різким зростанням інфляції і зробив кроки для її вирішення, які йому підказує його досвід. Як і належить главі уряду.

Проте 13 жовтня «прокинувся» з цього питання ще один глава виконавчої влади – президент Янукович. В інтерв`ю «5 каналу» він заявив, що вбачає змову в підвищенні цін на продукти харчування. «Такий сплеск, який ми одержали по зростанню цін, він неприродний. Тут, можливо, є змова... Тут потрібно підключити Антимонопольний комітет і з`ясувати... Тут повинні бути експертні висновки», - розповів президент.

Також Янукович повідомив, що підписав доручення уряду знайти інструменти, «які б стабілізували ціни на цьому ринку». І дійсно, на сайті президента з`явився текст цього доручення.

«Із метою недопущення погіршення рівня життя громадян, зниження реальних доходів населення, перевищення прогнозного річного рівня зростання споживчих цін президент України Віктор Янукович доручив прем`єр-міністрові Миколі Азарову до 1 листопада 2010 року проаналізувати ситуацію на споживчому ринку, визначити причини підвищення цін на продукти харчування зверху можливого впливу сезонного чинника і за результатами розробити план невідкладних заходів, направлених на уповільнення темпів інфляції, в першу чергу, зростання цін на продукти харчування, які входять до мінімального споживчого бюджету», - йдеться в цьому документі.

По-перше, не можна не відзначити, що складений цей абзац дуже коряво. Не уточнено, перевищення рівня зростання споживчих цін над чим – над яким іншим рівнем, і застосовано неіснуюче поняття «Мінімальний споживчий бюджет».

По-друге, і це головне, виникає логічне питання: а хіба ж прем`єр-міністр Азаров сам не знає, що йому робити з цього питання? І хіба ж він не дав ще тиждень тому відповідні розпорядження членам уряду?..

Звичайно, можна теоретично припустити, що президент більш грамотний фахівець, наприклад, у питаннях інфляції, ніж прем`єр-міністр. Але навіщо тоді взагалі в цьому випадку давати якісь доручення главі уряду? Чи не краще президентові обійтися без посередника і самому з`явитися на засідання уряду (як у Франції) або викликати до себе в кабінет потрібних чиновників (як у США), щоб роздати їм конкретні доручення?

На цьому прикладі чітко видно, що ситуація дублювання президентом функцій прем`єр-міністра абсурдна. І так буде зі всіх інших питань діяльності уряду, в які президент втручатиметься у вигляді своїх доручень.

Тому абсолютно очевидно, що за нинішнього стану речей в Україні не потрібна взагалі посада прем`єр-міністра, а керувати урядом має особисто президент.

Втім, зрозуміло, чому така ситуація влаштовує президента Януковича. Всі успіхи в роботі уряду він може приписати собі, а в невдачах звинуватить, звичайно ж, прем`єр-міністра. Наприклад, якщо в наступні місяці інфляція сповільниться, то Віктор Федорович нагадає про своє доручення Азарову – ось який я молодець! Якщо ж ціни і далі продовжать стрімко рости, то Янукович заявить, що я давав відповідне доручення прем`єр-міністрові, але він не впорався з ним.

Олег Литовченко