Ющенко сказав, що сьогодні є головною політичною реальністю
13:35, 12 квітня 2007Політика
1421
А що - другою...
Президент України Віктор ЮЩЕНКО знову наголошує, що Указ про розпуск Верховної Ради обов’язковий для виконання, і він не збирається його відміняти.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на прес-конференції.
Президент сказав, що його Указ є обов’язковим для виконання і є чинним. “Це головна політична реальність сьогодні”, - сказав В.ЮЩЕНКО.
За його словами, другою політичною реальністю є те, що Президент свій Указ відміняти не буде.
В.ЮЩЕНКО наголосив, що це на сьогодні єдиний спосіб повернути політичне життя в Україні у правове русло.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter