Ющенко сказав, що сьогодні є головною політичною реальністю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО знову наголошує, що Указ про розпуск Верховної Ради обов’язковий для виконання, і він не збирається його відміняти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на прес-конференції.

Президент сказав, що його Указ є обов’язковим для виконання і є чинним. “Це головна політична реальність сьогодні”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, другою політичною реальністю є те, що Президент свій Указ відміняти не буде.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що це на сьогодні єдиний спосіб повернути політичне життя в Україні у правове русло.