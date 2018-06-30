Віхи тижня: Литвин сподівається на «чесне пацанське слово», Тимошенко - на Інтернет

Президент привів кількість віце-прем`єрів у відповідність з Конституцією і пообіцяв поіменно назвати «героїв», які грабували країну і підривали основи демократії. Спікер, який прокинувся після відміни політреформи, вирішив захистити опозицію. Лідер «Батьківщини» готова боротися за конституційну більшість у майбутньому парламенті.

Янукович продовжує мріяти і обіцяє викрити

Хоча Конституційний Суд два тижні тому здійснив найпотаємніші мрії глави держави, Віктор Янукович продовжує мріяти про проведення виборів президента і парламенту в один рік. Оскільки власну каденцію Віктор Федорович скорочувати не має наміру, може йтися про зміну терміну повноважень Верховної Ради. З Центрвиборчкому вже звучать заклики частини його членів призначити вибори на березень 2011-го, а там і поєднання в 2015 році з подальшим збільшенням терміну повноважень парламенту на рік можливе. Але ясності з проведенням нової парламентської кампанії не буде до підбиття підсумків місцевих виборів. Стратеги на Банковій не схильні розкривати свої карти, вважаючи за краще по-хазяйськи розпоряджатися парламентською більшістю.

Як і Леонід Кучма, Янукович любить робити резонансні заяви за кордоном. Під час візиту до Литви український президент пообіцяв невдовзі назвати імена «героїв», які розкрадали країну і руйнували віру українців у демократію. Інтуїція підказує, що серед них не опиняться однопартійці Віктора Федоровича, і зовсім не з тієї причини, що всі «регіонали» - ангели великої політики. Просто в нашій країні в питаннях боротьби з корупцією політична доцільність давно перемогла і законність, і здоровий глузд.

Дует на виліт

Практично відразу після підписання нової редакції закону «Про Кабінет Міністрів» Віктор Янукович звільнив двох «наднормових» віце-прем`єрів. Володимир Сівкович відправився в РНБО сьомим за ліком заступником секретаря. Радбез уже давно не впливає на події в країні, так що Сівкович отримав почесне заслання. Зате Віктор Слаута став президентським радником, від чого не втратив можливості впливати на агропромисловий комплекс. Після планових звільнень експерти прогнозують й інші кадрові перестановки, покликані продемонструвати масштаб нових президентських повноважень.

Прем`єр-міністр Микола Азаров, якого прогнозисти відправляють у відставку з регулярністю раз на два місяці, побував у Брюсселі, де визнав: укласти угоду про створення зони вільної торгівлі в листопаді поточного року не вдасться. Зате Микола Янович передав єврочиновникам декілька варіантів модернізації української газотранспортної системи. Під них, судячи з усього, уряд планує змінити законодавство, знявши обмеження на використання ГТС у консорціумі і її приватизацію. Прикро буде, якщо в перспективі ЄС відійде на другий план, а українська «труба» перейде під монопольне управління «Газпрому».

Кому захищати опозицію?

Наче прокинувшись, спікер парламенту Володимир Литвин висловив упевненість, що він разом із вождями більшості візьме участь у консультаціях з приводу кадрових перестановок в уряді. Оптимізм Володимира Михайловича в цьому питанні спирається на «чесне пацанське слово» партії влади, простіше кажучи, голова Верховної Ради «сам обманываться рад». Заразом Литвин планує зберегти «день опозиції» по середах і статус-кво в керівництві парламентських комітетів, хоча «більшовики» можуть із ним і не погодитися. Вони й раніше не особливо жалували опозиціонерів (пригадайте голосування за Харківські угоди), а після підписання президентом закону про парламентський регламент, де понять «коаліція» і «опозиція» немає взагалі, діятимуть за правом сильного.

На допомогу старому знайомому навмисне чи мимоволі прийшов голова президентської адміністрації Сергій Льовочкін. Він повідомив журналістам про доручення глави держави розробити протягом місяця нормативні акти, що захищають права опозиції. Звісно – за участю опонентів влади. З боку це нагадує спробу видати свисток людині, в якої відібрали штурвал, щоб вона могла хоч би нагадувати про себе.

Тимошенко вірить в Інтернет

Але Юлія Тимошенко безумовно не збирається чекати владної милості, що й довела на Х партійному з`їзді. Йому передував виступ на телеканалі «Інтер», куди Юлію Володимирівну, схоже, запрошують у розрахунку публічно роздражнити і примусити втратити самовладання. Але лідер «Батьківщини» добре навчилася перекидати відповідальність на інших і безапеляційно заявляти, що інтереси людей для неї важливіші. Отже результати аудиту роботи кабінету Тимошенко, проведеного іноземними слідчими на замовлення уряду Азарова, мало вразили екс-прем`єра.

Виступаючи перед однопартійцями, лідер «Батьківщини» визнала кадрові помилки і часто згадувала про 11 мільйонів співгромадян, які проголосували за неї 7 лютого. Юлія Володимирівна нарешті перестала жити минулими успіхами, і запропонувала перенести центр партійної влади на місця, формуючи партійні дільниці на базі виборчих дільниць і впроваджуючи механізм праймеріз. Правда, незрозуміло, чи пошириться він на пост партійного лідера, адже уявити без Тимошенко «сердечну» партію неможливо.

Ще одна новація – Інтернет-проект «Україна третього тисячоліття». Судячи з того, що з трибуни з`їзду лідер «Батьківщини» виступала з модним iPаd-ом, в її оточенні є не тільки олігархи, але й просунуті в технологічному плані люди. Добре б, щоб новий вихід у Мережу не обернувся невдачею, як це вже трапилося з проектом «Ідеальна країна». Поки ж Тимошенко продовжує ставити перед собою амбітні плани: на найближчих парламентських виборах вона розраховує сформувати конституційну більшість, щоб достроково попросити Віктора Януковича залишити президентський кабінет.

Євген Магда