Круглий стіл ”Політичне протистояння в Україні” (трансляція на 5 каналі)

13 квітня о 10-30 в УНІАН з трансляцією на 5-му телеканалі (10.30-11.00 та 11.30-12.00) відбудеться “круглий стіл” на тему: “Політичне протистояння в Україні: позиції профспілок (загалом налічують 12 млн. членів)”. Учасники: діячі профспілкового руху та експерти, зокрема, голова ФПУ Олександр Юркін, голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якібчук, голова конфедерації незалежних профспілок України Михайло Волинець, політологи: Сергій Таран, Олесь Доній, представники міністерства праці, Верховної Ради України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон 8 (067) 465-44-66. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.