Азарову не подобається, що ЗМІ його полощуть, "але така посада"

В Україну для спостереження за виборами зможуть приїхати представники будь-яких організацій, які виявлять бажання бути спостерігачами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Ми відкриті, і ми запросили всіх абсолютно спостерігачів, хто хоче, зі світових організацій, які спостерігають за виборами. Я був у Брюсселі і вкотре запросив Європейський Союз. А мені за звичкою кажуть, ось ваша опозиція стверджує, що у вас свобода слова, демократія під загрозою. Я кажу: давайте так, я не буду вас ні в чому переконувати, у мене до вас єдине прохання: ми готові узяти витрати на себе, приїздіть до нашої країни поживіть у нас тиждень, подивитеся наші центральні телеканали. Там чинного прем`єр-міністра полоскатимуть, як завгодно протягом тижня. Мені це не подобається, але що поробиш – така посада. Але ви це побачите і почуєте самі, я вас ні в чому переконувати не збираюся», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що на сьогодні і уряд, і Президент Віктор ЯНУКОВИЧ, зацікавлені в тому, аби вибори пройшли демократично і без адміністративного впливу.

Довідка УНІАН. Останнім днем реєстрації спостерігачів у Центральній виборчій комісії є 20 жовтня.

Станом на 18 жовтня Центральна виборча комісія не зареєструвала жодного міжнародного спостерігача, які здійснюватимуть спостереження на місцевих виборах 31 жовтня.

Як повідомив 15 жовтня на брифінгу директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН, «МЗС передало нашим представництвам у відповідних країнах ноти на адресу керівництва таких інститутів як ОБСЄ, Ради Європи, Європарламенту і Парламентської асамблеї СНД з проханням прискорити завершення процедури визначення спостерігачів, які поїдуть спостерігати за місцевими виборами в Україні».