Ющенко виконає будь-яке рішення КС, але його непокоїть ситуація навколо Суду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів планову щоквартальну прес-конференцію “Відповідальність. Законність. Вибір народу“, і протягом двох годин, які вона тривала в “Українському домі”, розповів українським та іноземним журналістам...

...про розпуск парламенту Президент знову наголошує, що Указ про розпуск Верховної Ради обов’язковий для виконання, і він не збирається його скасовувати.

Про це глава держави заявив сьогодні на прес-конференції.

Президент сказав, що його Указ є обов’язковим для виконання і є чинним. “Це головна політична реальність сьогодні”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, другою політичною реальністю є те, що Президент свій Указ відміняти не буде.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що це на сьогодні єдиний спосіб повернути політичне життя в Україні у правове русло.

...про Конституційний Суд Президент України готовий виконати будь-яке рішення Конституційного Суду щодо свого указу про розпуск Верховної Ради.

“Я поважаю закон”, – сказав Президент.

Водночас, за словами В.ЮЩЕНКА, його непокоїть ситуація навколо КС. За словами Президента, рішення КС “принципове не для двох Вікторів, а для 48 мільйонів української нації”.

Президент наголосив, що буде робити все, аби КС діяв. “Я за дієздатний Конституційний Суд”, – сказав В.ЮЩЕНКО.

...про шантаж Віктор ЮЩЕНКО називає шантажем заяви про можливі дострокові президентські вибори.

“Я ні на які шантажі не піду”, - сказав Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, Конституція передбачає кілька підстав для дострокових президентських виборів. Він перерахував їх і дав зрозуміти, що жодна з цих підстав зараз не може бути використана.

...про безпідставні заяви Азарова Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що заяви першого віце-прем`єр-міністра, міністра фінансів Миколи АЗАРОВА про негативний вплив указу про розпуск Верховної Ради на економіку є безпідставними і виступають інструментом політичного тиску на громадськість.

«Це заяви, спрямовані на здійснення політичного тиску на громадськість. Якщо вони підтримують те, що твориться в Україні, отже, будуть проблеми економічного характеру. Те, що зараз відбувається, якраз забирає шанси розвитку», - вважає Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, «не ця влада, як вона заявила кілька днів тому, зробила справжній прорив у національній економіці. Шість років Україна розвивається за висхідною нормальною динамікою як країна з перехідною економікою, країна, де стверджуються регламенти публічної, чистої конкуренції. І те, що сьогодні, і, до речі, не тільки сьогодні, динаміка валового продукту є однією з найвищих в Східній Європі, - це характеристика, яка властива Україні загалом останні 5-6 років, і це тенденція макроекономічна, і вона не залежить від 3-4 місяців чиєїсь роботи чи не роботи».

Водночас, за словами В.ЮЩЕНКА, «те, що нагромаджується за вісім місяців 8 млрд. грн. прострочених і не відшкодованих боргів з ПДВ (податок на додану вартість) - ось це результат роботи. Те, що не компенсовано сільгосппідприємствам декілька сотень мільйонів гривень по позиціях, починаючи від процентних ставок і те, що не виділено мільярди гривень для фінансування, які передбачені бюджетом, - ось це вже є наслідком. Те, що проводиться приватизація, яку важко назвати приватизацією, то це вже робиться».

«Тому я хотів би, щоб уряд поводився професійно, і не перекладав з хворої голови на здорову те, що вони хотіли б бачити», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що економічна ситуація в Україні є стабільною і причин для її дестабілізації сьогодні немає.

«Ситуація в економіці стабільна, валютний ринок, платіжний, торговий ринок - нормальні, оскільки складено нормальні баланси. Ситуація з дефіцитом бюджету утримується на контрольному рівні, і не немає жодних загроз, що ця позиція дестабілізує ситуацію на фондовому ринку, що валютні резерви НБУ становлять 23 млрд. дол., що валютний ринок сьогодні збалансований. Те, що відбулися зміни на ринку запозичень, то я б хотів сказати, що та ціна, яка сьогодні існує на державні папери України, нижча, ніж на момент їх випуску, свідчить про те, що оцінюють стабільність і ті інвестиційні умови, які в Україні є сьогодні», - відзначив Президент.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня на брифінгу в Кабінеті Міністрів М.АЗАРОВ заявив, що уряд констатує позитивні тенденції в економіці і водночас висловлює занепокоєння можливим погіршенням ситуації.

...про заяву Держдуми Росії Президент називає емоційною заяву Державної думи РФ щодо указу про розпуск Верховної Ради.

Президент сказав, що відрізняє офіційну позицію Росії, яку має висловлювати російське МЗС, від “емоцій, що присутні у рішенні Держдуми Росії”. “Я розумію, що за цими емоціями хтілося б більше сказати, ніж дозволяє статус суверенності України”, - зазначив Президент.

За словами В.ЮЩЕНКА, нинішня ситуація є виключно проблемою України. На переконання Президента, в українців вистачить мудрості й розуму без допомоги розібратися у цьому питанні.

Як повідомляв УНІАН, Державна дума РФ 6 квітня прийняла заяву "Про ситуацію в Україні і невідкладні завдання розвитку і поглиблення російсько-української дружби і співпраці". У цій заяві російські депутати, зокрема, висловлюють своє різко негативне ставлення «до спроб урегулювати політичну кризу шляхом розгону законно обраної Верховної Ради України». Одночасно депутати закликають парламентаріїв інших країн "зайняти дійсно принципову позицію і чітко висловити свою солідарність з українськими парламентаріями, оскільки наявний виклик самій ідеї парламентаризму".

...про залучення міжнародних посередників Президент не виключає можливості залучення міжнародних посередників для врегулювання політичної кризи в Україні.

“Я не виключаю таку можливість”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він дав зрозуміти, що ще не вичерпані можливості для внутрішнього діалогу. “Я відкритий до переговорного процесу”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, він щодня проводить зустрічі, зокрема з представниками громадських організацій, з авторитетними українськими діячами. Необхідно максимально використати можливості механізму переговорів, підкреслив Президент.

В.ЮЩЕНКО висловив вдячність міжнародним сторонам, які запропонували свої варіанти виходу з кризи. При цьому, за словами Президента, треба прийняти солідарне рішення щодо формату можливих переговорів. В.ЮЩЕНКО вважає, що спочатку слід вирішити правові суперечливі питання, а міжнародні партнери можуть бути долучені до переговорів у процесі прийняття політичних рішень.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, 11 квітня Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС заявив, що Рада Європи у разі звернення до неї керівництва України може надати консультативну допомогу, але вважає, що Україна має самостійно розв’язати політичний конфлікт. «Якщо керівництво в Україні захоче мати підтримку Ради Європи, вони її отримають», - сказав Т.ДЕВІС. Готовність стати посередниками у врегулюванні політичної кризи в Україні висловили Литва та Польща.

...про міліцію Президент дав вказівку міністру внутрішніх справ Василю ЦУШКУ “вивести людей зі зброєю з Києва”.

“Підкреслюю, якщо на вулиці буде з’являтись озброєна людина, ви (міністр) повинні нести пряму політичну відповідальність, що ті люди, які стоять з іншого боку вулиці, емоційно будуть це оцінювати зовсім протилежно – що це є силове втручання у вирішення політичних конфліктів”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, він виходить з розуміння того, “що люди розуміють, що вони вже живуть не в країні 2000 року, коли п’яний міністр внутрішніх справ боявся розписки дати підрозділам, в тому числі й внутрішнім військам. А це люди, які усвідомлюють, що на їхніх плечах лежить відповідальність за застосування чи не застосування сили", - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він також закликав громадян України не виходити на акції протесту за гроші. “Ілюзія, віртуальність народної позиції”, - розкритикував Глава держави таке явище. “Не продавайтеся за 60, за 100 гривень, які ще сумнівно, чи вам дадуть, свою совість”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, до столиці для дотримання правопорядку під час проведення масових акцій з інших регіонів були доставлені співробітники спецпідрозділу «Беркут». Так, за даними міліції, охорону правопорядку на Майдані Незалежності здійснюють близько 700 співробітників Міністерства внутрішніх справ, в тому числі співробітники слідчо-оперативних груп та документування. Також, за даними ЦГЗ МВС, у резерві знаходиться ще 6 тис. співробітників МВС, а також тисяча співробітників органів внутрішніх справ з регіонів України.

...про армію Віктор ЮЩЕНКО спростовує інформацію про приведення військ у бойову готовність і можливість силового варіанта розв’язання політичної кризи.

За словами Президента, військам не давалося жодних наказів щодо приведення у бойову готовність.

“Армія поза політикою”, - наголосив В.ЮЩЕНКО, додавши, що “ніякого силового варіанту не буде”.

Він зазначив, що подібні заяви деяких народних депутатів є лише проявом надлишкових емоцій.

Президент також зазначив, що дав доручення міністру оборони Анатолію ГРИЦЕНКУ допускати народних депутатів на спецоб’єкти для інспекції.

...про "Нашу Україну" Віктор ЮЩЕНКО переконаний у необхідності оновлення лав “Народного Союзу Наша Україна”.

“Я переконаний, що “Наша Україна” має бути радикально оновлена”, - сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, у цій партії мають бути особи, які “на ура” сприйматимуться суспільством.

Як повідомляв УНІАН, на з’їзді 31 березня головою партії було обрано В’ячеслава КИРИЛЕНКА. В.ЮЩЕНКО є почесним головою партії "Народний Союз Наша Україна".

...про американську протиракетну оборону Президент України знову наголошує, що питання щодо розміщення елементів американської системи ПРО в Україні не розглядається.

“Ніколи це питання не ставилося. Україна не має наміру розглядати це питання”, – заявив Президент.

Як повідомляв УНІАН, у поширеній 11 квітня в сенаті США доповіді помічника міністра оборони США з питань стратегічного потенціалу Брайана ГРІНА Україна знову була названа в списку 15 держав світу, які здійснюють або можуть здійснювати співпрацю з США в рамках американської програми протиракетної оборони.

...про РНБО

Президент України не виключає можливості подальшого зміцнення апарату Ради національної безпеки і оборони.

«Рада національної безпеки і оборони України повинна бути повноцінним, функціональним органом і має приймати основні стратегічні рішення, які стосуються політичного життя країни, основ національного курсу, як внутрішнього, так і зовнішнього», - заявив глава держави сьогодні на прес-конференції, повідомляє прес-служба Президента.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що РНБО - єдиний орган, під час засідання якого за круглим столом збираються разом представники уряду, парламенту, силових структур.

Коментуючи на прохання журналістів призначення Геннадія МОСКАЛЯ заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Президент відзначив, що високо оцінює його професійні здібності. «Його кар’єра - це кар’єра людини, яка дуже часто перебуває у важливих точках державної чи політичної діяльності», - наголосив глава держави.

«Ті зусилля, які я зробив за останні півтора місяці, були спрямовані на зміцнення апарату РНБО, розширення його профілю, формування робочих груп із фахівців високого рівня. Я не виключаю, що найближчим часом будуть прийняті рішення, які продовжать цю позицію», - заявив В.ЮЩЕНКО.