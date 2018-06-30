Данилишина ніхто не ловив, він сам зустрівся з українськими слідчими

Адвокат Богдан Данилишина Степан Українець заявляє, що екс-міністр економіки сам вирішив зустрітися з українськими слідчими і добровільно прийшов на цю зустріч в посольстві України в Чехії, де і був затриманий. Про це пан Українець розповів в інтерв`ю УНІАН.

За яких обставин відбулося затримання Данилишина в Празі? У Генпрокуратурі заявили, що це сталося після його звернення до лікувальної установи, де він нібито «засвітився».

Я хочу категорично спростувати цю інформацію, оскільки все відбувалося у нас, адвокатів, на очах. Коли ми з Богданом Михайловичем зайшли в Празі до посольства України, слідчі Генеральної прокуратури, які приїхали до Чехії, затримали його просто в посольстві, вручили ухвалу про порушення кримінальної справи і допитали.

Тобто, його затримали в посольстві України в Празі?

Так.

І він сам туди прийшов? Виходить, він фактично здався? Богдан Михайлович сам виявив бажання зустрітися із слідчими прокуратури. Він прийшов до посольства у супроводі адвокатів.

Річ у тому, що Богдан Михайлович, ще перебуваючи в Україні, неодноразово ходив на допити як свідок, і щодо нього не було обрано ніяких запобіжних заходів, зокрема підписки про невиїзд. Саме тому він, як вільна людина, поїхав на лікування до Німеччини. До цього він проходив лікування в Україні. У нього загострення хвороби печінки, проблеми з хребтом. Лікування в Україні не дало бажаного результату, тому він поїхав на лікування до Німеччини. До речі, ми надали українським слідчим документи, які підтверджують необхідність лікування і факт його проведення.

А що він робив у Празі? Він намагався ховатися?

У жодному разі. На момент порушення справи він уже був у Німеччині.

Його місце перебування було відоме, йому дзвонили журналісти однієї з газет, і якщо у когось було б бажання його знайти, то це можна було зробити.

Після лікування в Німеччині, переконавшись, що він насправді в розшуку, Богдан Михайлович побажав зустрітися з правоохоронними органами України. З їх боку було бажання зустрітися в одній з країн ЄС. Була обрана Чехія, а саме посольство України в Чехії. Ми, як адвокати, доставили його з Німеччини до Праги.

Тобто це не результат роботи Інтерполу і поліції Чехії? Абсолютно ні. Подібна інформація не відповідає дійсності. Він приїхав абсолютно добровільно, але чомусь прокуратура виставила все так, ніби він ховався і його зловили.

Як відбувалося затримання в посольстві? Там слідчі української прокуратури пред`явили йому певні документи, проте не надали жодного реального доказу, який міг би витримати юридичну критику. Не складаючи протоколу про затримання, вони в примусовому порядку вивели Данилишина з посольства і передали до рук чеської поліції. Тобто, громадянина України в приміщенні посольства України в Чеській Республіці вивели і передали чеській поліції.

Коли це було? У понеділок 18 жовтня в другій половині дня.

Проте посольство України в Чехії начебто спростовує інформацію, що на цьому тижні Данилишин був у посольстві. Так, спростовує, але я думаю, що ми доведемо це – адже дійсно все було так. Ви ж розумієте, в посольстві працюють люди, які не можуть піти проти Генпрокуратури. Думаю, зрозуміло, чому.

На зустрічі і при затриманні був присутній посол України? Ми не спілкувалися з послом. Нас провів до посольство співробітник посольства. Не можу назвати його посаду. Він завів нас до кабінету, де сиділи слідчий і прокурор управління з нагляду за транспортом і підприємствами оборонної промисловості.

Чи вважаєте ви і Данилишин законними звинувачення в його адресу? Усі звинувачення не можуть бути законними.

На чому може будується законне звинувачення? На доказах, одержаних законним шляхом. Згідно з Конституцією, докази, що є у слідства, одержані незаконним шляхом. Вони недостатні. У зв`язку з цим звинувачення не може бути законним. Якщо слідчі порушували законодавство в посольстві в Чехії, то які порушення могли б бути, якби він повернувся до України!

А він розглядає можливість просити політичного притулку в Чехії? Богдан Михайлович розглядає цей варіант, але поки не вирішив, чи варто просити притулку. Він дуже хоче повернутися до України, але побоюється, що проти нього дії правоохоронних органів будуть ще грубішими і незаконними, ніж у посольстві в Чехії.

Коли він їхав до Німеччини, то однозначно знав, що після проходження лікування повернеться до України і продовжить займатися наукою.

Чому ви кажете, що докази одержані незаконним шляхом? Звинувачення будується на певних експертизах. Згідно з кримінально-процесуальним законодавством, коли той чи інший слідчий виносить рішення про призначення експертизи, він повинен ознайомити з ним підозрюваного, звинуваченого або підсудного для того, щоб ця людина могла поставити запитання щодо експертизі і могла захищатися всіма дозволеними законом способами згідно із ч. 5 ст. 55 Конституції. У даному випадку було грубо порушено право на захист. А якщо це так, то звинувачення не може бути законним.

Чи можете ви сказати, хто забезпечив Данилишину послуги адвоката?

У нас договір з Богданом Михайловичем. Ми не виступаємо від якої-небудь політичної сили.

А як себе зараз почувається Богдан Михайлович і де він перебуває? Він почувається нормально. Богдан Михайлович перебуває в Празі в спеціальній установі, де утримують осіб, затриманих у зв`язку з тим, що перебувають в міжнародному розшуку.

Він у камері? У цьому приміщенні мінімально необхідні умови для життя. Але, звичайно ж, вони не відповідають тим, яких заслуговує академік НАН України, професор і взагалі чесна людина і творча особистість.

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Раніше повідомлялося, що екс-міністр економіки України Богдан Данилишин звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 "зловживання владою або службовим станеовищем" Кримінального кодексу України. Наслідком, за інформацією МВС України, стало нібито неефективне і надмірне витрачання державних коштів, що, а свою чергу, спричинило збитки державі в особі Міністерства оборони України на суму 13,9 мільйона гривень.

Юрій Дощатов