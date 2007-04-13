Жодних фактів незаконного прослуховування СБУ не встановила

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питання встановлення посадовців СБУ, винних у видачі незаконних наказів щодо організації й прослуховування телефонних розмов і стеження за народними депутатами, суддями Конституційного Суду і членами Центральної виборчої комісії, вважає за доцільне провести додаткову перевірку службових приміщень вищих посадовців держави з метою можливого виявлення незаконно встановлених технічних засобів для прослуховування телефонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході попереднього звіту Тимчасової слідчої комісії парламенту заявив її голова народний депутат, член фракції Партії регіонів Юрій САМОЙЛЕНКО.

Він повідомив, що в ході зустрічей членів комісії з представниками СБУ не були встановлені конкретні факти несанкціонованого прослуховування телефонних розмов, а також документальні факти порушень посадових інструкцій про режим використання спецтехніки.

Крім того, за словами Ю.САМОЙЛЕНКА, в рамках порушених Генеральною прокуратурою двох кримінальних справ, пов`язаних з прослуховуванням телефонних розмов вищих посадовців, проведено бесіди із слідчими, які ведуть дані справи, і встановлено, що фактів несанкціонованого використання технічних засобів зараз немає.

За його словами, в ході розмови з керівництвом Служби зовнішньої розвідки також не виявлені факти, що дозволяють зробити висновок про використання цих засобів не за призначенням, зокрема для контролю ефіру.

Ю.САМОЙЛЕНКО також зазначив, що в даний час комісією проводиться перевірка інформації, що надійшла, про можливо підготовлювані провокації проти держслужби спецзв`язку і захисту інформації. Він підкреслив, що суть провокацій полягає в компрометації держслужби і її нового керівництва, зокрема, планується штучно скомпонувати «розмови по «сотці» посадовців».

Ю.САМОЙЛЕНКО зазначив, що цю інформацію планується поширити в ЗМІ. «Це, за задумом виконавців, має породити обурення громадськості й реанімувати питання, кому повинна підкорятися дана служба – Кабінету міністрів чи Секретаріату», - сказав народний депутат.

Голова комісії також зазначив, що детальнішій перевірці спільно з СБУ, МВС і прокуратурою підлягає інформація про контрабандне ввезення на територію України рядом комерційних структур так званих мобільних комплексів, призначених для прослуховування телефонних розмов по мобільних засобах зв`язку.