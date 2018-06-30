Підприємці принесли під Верховну Раду поховальні вінки (фоторепортаж)

Сьогодні під Верховну Раду прийшли люди з поховальними вінками. І це був не єдиний креатив підприємців, яким вони намагалися "забарвити" протест проти проекту Податкового кодексу. З Луганська Азарову і Литвину передали рулони туалетного паперуі запропонували відразу на них надрукувати нове творіння...

Тернопіль, Севастополь, Луганськ, Рівне, Миколаїв, Хмельницький, Стрий - хвиля протестів сьогодні докотилася до Києва.

Підприємці прийшли під ВР з лозунгами: «ВР проти народу – хто виграє? Великим вареником можна подавитися», «Уряд Азарова: бери шинель…», «Вимагаємо справедливої пенсійної реформи», «Залишимо майбутнє нам і нашим дітям» та інші.

"Вони знищують малий бізнес, вони знищують нашу молоду країну. Це справжня політична педофілія!", - розставляв акценти емоційний підприємець. Схвальні крики і аплодисменти супроводжували промову.

«Штандарти» вказували на те, що до Києва з`їхалися представники малого і середнього бізнесу зі всієї України. Правда, один з промовців розповідав, що з Умані не випустили автобуси - і 150 людей не змогли добратись до столиці.

Сьогодні Тернопільські підприємці прорвалися на засідання обласної Ради. Результат - депутати прийняли звернення до Януковича, Литвина і Азарова «Вважаємо, що у випадку прийняття цього документу (проекту Податкового кодексу - ред.), який написано в інтересах фіскальної бюрократії та крупних олігархів, буде суттєво погіршено умови ведення бізнесу для найдрібніших суб’єктів господарювання. Тільки у нашій області може постраждати майже 80 тис. осіб, зайнятих у малому підприємництві», – застерігають депутати. Перша ластівка?

Дарина Терещенко

Фото Володимира Гонтара, УНІАН