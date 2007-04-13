Ківалов: українці б`ються до першої крові, росіяни – до останньої

Регіонал Сергій Ківалов в інтерв`ю РІА «Новий Регіон» заявив, що Збройні сили України приведені у стан повної бойової готовності, всіх депутатів від коаліції прослуховують спецслужби. А також що ініціаторам силового варіанту доведеться постати перед Міжнародним кримінальним судом.

«За нашою інформацією, війська дійсно приведені у повну бойову готовність, - сказав Ківалов. - Але міністр оборони та всі інші продовжують заперечувати це».

Причини своєї обізнаності депутат пояснив так: «У нас багато депутатів, які мають контакти в СБУ і міністерстві оборони, а також не один рік працювали в міліції. І вони продовжують спілкуватися. Адже самі нинішні військовослужбовці не хочуть силового варіанту, тому дають певну інформацію. Тим більше, ми точно знаємо, що всіх депутатів прослуховують спецслужби».

Проте, Ківалов переконаний, що силовий сценарій, навіть якщо він і розроблений, ніколи реалізований не буде. «Україна – це не Росія. Українці б`ються до першої крові, а росіяни – до останньої. І тому у нас не буде повторення російського досвіду, коли розстріляли Думу. Адже якщо це відбудеться, той, хто віддасть такий наказ, нестиме кримінальну відповідальність. Можливо, навіть це потраплятиме під юрисдикцію не нашої судової системи, а Міжнародного кримінального суду, який сьогодні діє. Це дуже серйозно, повірте».