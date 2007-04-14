Кириленко: Наша Україна планує йти на вибори з Народною самообороною

12:17, 14 квітня 2007
Політика
1218

...для протидії антиукраїнському реваншу

“Наша Україна” планує йти на дострокові парламентські вибори спільно з “Народною самообороною” Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомляє прес-служба політичної партії "Народний Союз Наша Україна", про це заявив лідер НСНУ В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

“Ми були й залишаємося політичними партнерами і об’єднуємо наші зусилля для протидії антиукраїнському реваншу”, - сказав В.КИРИЛЕНКО. Він також нагадав, що 10 квітня Політрада “Нашої України” звернулася до всіх демократичних сил з пропозицією висунути єдиний список кандидатів на позачергових парламентських виборах.

“Ми відкриті до об’єднання і з “Народною самообороною”, і з іншими демократичними силами, бо наша єдність є запорукою нашої перемоги”, - підсумував лідер “Нашої України”.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня член президії партії “Наша Україна” Олександр ТРЕТЬЯКОВ заявив, що НСНУ для участі в дострокових парламентських виборах не створюватиме передвиборний блок і піде на вибори своїм списком, в який можуть бути включені представники інших політичних сил, в тому числі й “Народної самооборони”.

13 квітня лідер Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що йому пропонують очолити блок, який буде створено і який матиме назву “Народна самооборона Юрія Луценка”. На 15 квітня заплановано проведення міжпартійного з’їзду політичних партій “Вперед, Україно” і “Християнсько-демократичний союз”, на якому планується сформувати єдиний передвиборчий блок, до якого увійде і рух “Народна самооборона”.

Також Ю.ЛУЦЕНКО вкотре наголосив, що пропонує Блоку Юлії Тимошенко та «Нашій Україні» створити так званий мегаблок демократичних сил.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter