Кириленко: Наша Україна планує йти на вибори з Народною самообороною

“Наша Україна” планує йти на дострокові парламентські вибори спільно з “Народною самообороною” Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомляє прес-служба політичної партії "Народний Союз Наша Україна", про це заявив лідер НСНУ В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

“Ми були й залишаємося політичними партнерами і об’єднуємо наші зусилля для протидії антиукраїнському реваншу”, - сказав В.КИРИЛЕНКО. Він також нагадав, що 10 квітня Політрада “Нашої України” звернулася до всіх демократичних сил з пропозицією висунути єдиний список кандидатів на позачергових парламентських виборах.

“Ми відкриті до об’єднання і з “Народною самообороною”, і з іншими демократичними силами, бо наша єдність є запорукою нашої перемоги”, - підсумував лідер “Нашої України”.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня член президії партії “Наша Україна” Олександр ТРЕТЬЯКОВ заявив, що НСНУ для участі в дострокових парламентських виборах не створюватиме передвиборний блок і піде на вибори своїм списком, в який можуть бути включені представники інших політичних сил, в тому числі й “Народної самооборони”.

13 квітня лідер Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що йому пропонують очолити блок, який буде створено і який матиме назву “Народна самооборона Юрія Луценка”. На 15 квітня заплановано проведення міжпартійного з’їзду політичних партій “Вперед, Україно” і “Християнсько-демократичний союз”, на якому планується сформувати єдиний передвиборчий блок, до якого увійде і рух “Народна самооборона”.

Також Ю.ЛУЦЕНКО вкотре наголосив, що пропонує Блоку Юлії Тимошенко та «Нашій Україні» створити так званий мегаблок демократичних сил.