Віхи тижня: удавана суворість Януковича, фінт Луценка і «чорна мітка» для Тимошенко

Президент з удаваною суворістю попередив губернаторів про неможливість використання адміністративного ресурсу. Юлія Тимошенко гастролює країною, обіцяючи масові акції протесту у разі фальсифікації результатів місцевих виборів. Володимир Литвин щосили прагне продовжити своє перебування в спікерському кріслі.

Президентська діалектика

Віктор Янукович минулого тижня потішив усіх, кому до смаку діалектичні вправи влади. Зібравши на Банковій голів обласних адміністрацій, Віктор Федорович суворо-пресуворо заборонив їм використовувати адміністративний ресурс на місцевих виборах. Правда, це не відбилося на прагненні губернаторів провести в обласні ради 31 жовтня місцеві представництва Партії регіонів. Цікаво, чи розлучиться хто-небудь із чиновників зі своїм кріслом через тиск на опонентів і використання адмінресурсу? Відверто кажучи, віриться в це не дуже.

Своїм намісникам на місцях Янукович запропонував сісти за круглий стіл з представниками всіх політичних сил для ведення діалогу. Сам президент також збирається вислухати думку парламентаріїв і опозиційних політиків щодо ситуації в країні. Юлія Тимошенко в інтерв`ю Deutsche Welle пообіцяла обов`язково прибути на заплановану зустріч, але запрошення так і не отримала...

Останній і рішучий бій

Лідер «Батьківщини» зараз у передвиборчих клопотах: Юлія Володимирівна курсує країною, закликаючи співгромадян проявити високу активність і свідомість. Вона заявила, що фальсифікації 31 жовтня 2010 року можуть бути більшими, ніж 6 років тому, коли країна вийшла на майдани. Зрозуміло, що екс-прем`єр не виключає масових акцій протесту, від яких «Януковичу не сховатися за високим парканом».

Справедливості ради відзначимо, що Тимошенко сьогодні працює «за себе і за того хлопця». Дії її соратників у парламенті останнім часом не піддаються логічному поясненню: фракція БЮТ блокувала трибуну Верховної Ради в середу, коли порядок денний формувала опозиція, і у п`ятницю під приводом недопущення виступу Дмитра Табачника. Правду кажучи, більшість бютівців мало нагадують ревних захисників української мови. Скоріше, опозиційна партія намагалася нагадати про себе виборцям напередодні місцевих виборів. Ось тільки виходить це не завжди вдало: бютівці так і не змогли зібрати 150 підписів парламентаріїв для ініціації процедури відставки уряду.

Вирішив дистанціюватися від Тимошенко і Юрій Луценко, який ще недавно присягався їй у вірності Лідер «Народної самооборони» запропонував першому Президентові України очолити опозиційні сили. Від цієї ініціативи Леонід Кравчук щиро шарпнувся, мабуть, не захотівши пірнати в океан недовіри і взаємних претензій, які охопили опозицію. Зате Юрій Віталійович, який вітав повернення до Конституції 1996 року як шанс на швидке виправлення ситуації після приходу до влади представника демократичних сил, удостоївся похвали від «регіоналів».

Юлія Тимошенко, зі свого боку, отримала «чорну мітку» від Контрольно-ревізійного управління. Державні ревізори виявилися доскіпливішими за американських і накопали зловживань уряду Тимошенко на суму 53 мільярди гривень. Нецільове використання кредитних ресурсів МВФ, невигідне державі розміщення коштів на рахунках комерційних банків, несанкціоноване дотування Пенсійного фонду – неповний перелік звинувачень на адресу екс-прем`єра. Вона ж у відповідь звинувачує владу в гіперінфляції і запевняє, що турбота про співгромадян для неї завжди була пріоритетною. Мабуть, з`ясування фінансових стосунків між представниками колишньої і нинішньої влади продовжиться. Не виключено, що за участю екс-міністра економіки Богдана Данилишина, затриманого чеською поліцією. Генеральна прокуратура оперативно попросила повернути колишнього чиновника на Батьківщину, і законопокірні чехи можуть дослухатися до доводів української сторони.

Литвин вболіває за парламент

Після відміни конституційної реформи парламентаріям тільки й лишається, що боротися за пролонгацію своїх повноважень. Депутатський корпус оперативно підкоригував своє звернення до Конституційного Суду щодо змін до Основного Закону, вказавши датою наступних парламентських виборів осінь 2012 року. Слуг народу мало цікавить сумнівна легітимність цього рішення, адже багато хто з них розуміє, що шансів зберегти депутатський мандат вони практично не мають. Володимир Литвин, який закликав колег-парламентаріїв до консолідації пустив у хід «важку артилерію», заявивши, що парламентські вибори обійдуться країні в 1.5 мільярда гривень. Цікаво, чи візьметься хто-небудь підрахувати, в скільки країні обходиться неефективне і таке, що не користується довірою і повагою співгромадян нинішнє скликання Верховної Ради?

Євген Магда